Elazığ Belediyesi Hayvan Bakım Evi ziyarete açılıyor

Elazığ Belediyesi tarafından 2017 yılında yapılan ve pandemiden dolayı ziyaretçilere kapatılan Elazığ Belediyesi geçici Hayvan Bakım Evi, tedbirler doğrultusunda yeniden vatandaşların ziyaretine açılıyor.

Elazığ Belediyesi tarafından 2017 yılında yapılan sokak hayvanları ve bakıma muhtaç hayvanların daha iyi şartlar altında tedavilerinin yapıldığı ve kaldıkları geçici Hayvan Bakım Evi vatandaşların hizmetine açılıyor. İçerisinde müşahede, poliklinik, ameliyathane, röntgen, ultrasonografi ve yoğun bakım ünitesiyle birlikte Türkiye’nin en büyük, modern ve donanımlı tesislerinden olan hayvan hastanesi, pandemi kısıtlamalarından dolayı alınan tedbirler doğrultusunda kapatılan Elazığ Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi, 15 Şubat 2022 tarihi itibariyle salı, çarşamba ve perşembe günleri olmak üzere saat 13.00 ile 15.00 arasında vatandaşların ziyaretine açılacak.

Barınakta incelemelerde bulunan Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Pirinçci, "Son dönemde gerek görsel, gerek yazılı basında ve gerekse sosyal medya üzerinden belediyemizi bir karalama kampanyasıyla yıpratmaya çalışıyorlar. Halbuki işin doğrusu pandeminin başlangıcıyla birlikte hayvanlardan insanlara, insanlardan hayvanlara geçebileceğinden dolayı ve insanların da toplu olarak bir araya gelmesinin sıkıntı oluşturacağından dolayı hayvan bakımevi rehabilitasyon merkezimizi geçici olarak ziyarete kapatma kararı almıştık. Pandeminin etkisinin azalması ve normal hayata geçmemizle birlikte biz de Belediye Başkanımızın talimatıyla merkezimizi hayvan severlerimizin ziyaretine açacağız. 15 Şubat 2022 tarihi itibariyle, salı, çarşamba ve perşembe günleri öğlen saat 13.00 ile 15.00 arasında barınağımız ziyaret edilebilecek. İnşallah ileriki günlerde pandeminin daha hafiflemesi ve havaların daha güzel olması ile birlikte bunu haftanın tamamına yaymayı düşünüyoruz" dedi.

Barınağın yaklaşık 500 köpek ve 80 kediyi barındırabilecek bir kapasiteye sahip olduğunu da aktaran Başkan Yardımcısı Pirinççi, "Barınağımızda şuan da 343 köpek ve 35 kediyi misafir ediyoruz. Bu sayı günlük değişebiliyor. Onları sağlıklarına kavuşturduktan sonra aşılama ve kısırlaştırma işlemlerini yaptıktan sonra aldığımız noktalara geri bırakıyoruz. Havalar soğuk olduğundan dolayı mümkün olduğunca Cumhurbaşkanımızın da talimatları doğrultusunda hayvanlarımızı burada besliyoruz. Gerek muhtarlarımızla gerek sivil toplum örgütleri ile hayvan severlerle irtibatlı olarak çeşitleri noktalara da hayvanlarımız için yem bırakıyoruz. İnşallah bundan sonra hayvan severler buraya gelip gerçekleri görüp, kamuoyuna daha doğru bir yansıtma sağlayacaklar. Hayvanlar bizim için candır, bizim bu konuda hassasiyetimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.