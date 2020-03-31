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Giriş Tarihi : 31-03-2020 11:00

Elazığ Belediyesi alacaklarını 3 ay erteledi  

Elazığ Belediyesi'ne ait  iş yeri, dükkan ve diğer gayrimenkullerin kira ödemelerinin korona virüsle mücadele kapsamında 3 ay ertelendiği bildirildi.  

Elazığ Belediyesi alacaklarını 3 ay erteledi  

Elazığ'da belediye, Korona virüs ile mücadele sürecinde vatandaşa destek olmak amacıyla mülkiyeti belediyeye ait dükkan, iş yeri ve benzeri taşınmazlarda, kira alacaklarını 1 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında 3 ay süreyle erteledi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları,"  Şehrimizde Korona virüs salgınıyla mücadelede aldığımız tedbirlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Ekiplerimiz toplu ulaşım, toplu kullanım alanları ile kurum ve kuruluşlarda hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.Korona virüs ile mücadele sürecinde vatandaşımıza destek sağlamak amacıyla aldığımız karar doğrultusunda, belediyemize ait iş yeri, dükkan ve diğer gayrimenkullerin kira ödemeleri 1 Nisan itibariyle 3 ay süre ile ertelenmiştir” dedi.

ETİKETLER: elazığ belediyesi elazığ belediyesi kira alacakları
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