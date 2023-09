Elazığ Belediyesi, 4 yılda yaklaşık 600 milyon liralık çevresel yatırım gerçekleştirdi

Önceliği insan ve doğayı korumak, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir çevre bırakmak ve iklim değişikliğiyle mücadelede uyumlu projeler üretmek olan Elazığ Belediyesi, çevresel yatırımlarıyla şehrin bugününe ve yarınlarına hizmet etmeye devam ediyor.

Önceliği insan ve doğayı korumak, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir çevre bırakmak ve iklim değişikliğiyle mücadelede uyumlu projeler üretmek olan Elazığ Belediyesi, çevresel yatırımlarıyla şehrin bugününe ve yarınlarına hizmet etmeye devam ediyor.Göreve geldiği günden itibaren hayata geçirdiği çevre projeleriyle 4 yılda yaklaşık 600 milyon liralık çevresel yatırım gerçekleştirdiklerini ifade eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, bu alanda şehri en iyi yaşanılabilir kentler sıralamasında ilk sıralara taşıma hedefiyle hizmet ettiklerini kaydetti. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi doğrultusunda israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve doğanın korunması hedeflerinin hızlı bir şekilde hayata geçirildiğini aktaran Başkan Şerifoğulları, bu alanda tescilli bir belediye olduklarını söyledi.‘’Sıfır atık şehri olduğumuzu tescilledik”Elazığ Belediyesi olarak hayata geçirdikleri bütün çalışmalarda geri dönüşüm ve sıfır atığın önemini gözeterek ilerlediklerini anlatan Başkan Şerifoğulları, bu alanda yürüttükleri bütün faaliyetlerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının mevzuat kriterlerine uygun, doğayla uyumlu çalışmalar olduğunu belirtti. 30 Ocak 2023 tarihinde Elazığ’ın Sıfır Atık Belgesi aldığını ve artık tescilli bir sıfır atık şehri olduğunu kaydeden Başkan Şerifoğulları, Elazığ Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü olarak mücavir alan sınırları içerisinde, kurumlarda, okullarda, konut ve iş yerlerinde kağıt, plastik, metal ve cam gibi ambalaj atıklarının toplanması için 2’li sistem sıfır atık kumbaraları bıraktıklarını, 12 farklı atık türünün toplandığı mobil atık getirme merkezleri oluşturduklarını, giysi ve tekstil atıklarının toplanması amacıyla tekstil kumbaraları oluşturduklarını, vatandaşlarımızın kullandığı son kullanma tarihi geçen atık ilaçların toplanması amacıyla tüm eczanelere atık ilaç kumbaraları bıraktıklarını kaydetti.‘’1. Sınıf Atık Getirme Merkezini hizmete sunduk”Her yönüyle örnek bir proje olan ve 14 farklı kategoride 64 tür atığın tesise kabulünü gerçekleştiren Elazığ Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ni, çevre yatırımları kapsamında hızlı bir şekilde inşa ettiklerin vurgulayan Başkan Şerifoğulları, ‘’Elazığ için dönüşüm başlıyor sloganı ile geri dönüşüme katkı sunmak, etkin bir toplama sistemi oluşturmak, yağ, pil, ilaç ve elektronik eşya ile büyük hacimli atıkların birbirine karıştırılmadan toplanmasını sağlamak üzere Güney Çevre Yolu Yemişlik mevkiinde 3 bin metrekarelik alanda hayata geçirdiğimiz 1. Sınıf Atık Getirme Merkezimizde çevreye ve ekonomiye katkılarımızı sürdürüyoruz. Çevre kirliliğini önlemek ve mahallelerimizde geri dönüşümü yaygınlaştırmak amacıyla yine kentin birçok noktasına ’Mobil Atık Getirme Merkezi’ oluşturduk. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’ın başlatmış olduğu Sıfır Atık Projesi kapsamında kent genelinde belirlenen yerlere Mobil Atık Getirme Merkezleri ve ikili atık kumbaralarının kurulumunu gerçekleştirdik. Kağıt, karton, plastik, bitkisel ve cam bölmelerinden oluşan kumbaralarla vatandaşları geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmeyi hedefledik. Her atığın çöp olmadığı hususunu uygulamalı çalışmalarla anlatmaya özen gösterdik ve geri kazanım sürecinin daha sağlıklı ilerlemesi için vatandaşın kolay ulaşabileceği cadde, sokak ve kamuya açık yerlere ikili atık kumbaralarımızı yerleştirdik’’ dedi.‘’4 yılda 4 milyon 283 bin 984 kilo tıbbi atığın bertarafını gerçekleştirdik”Ekipler tarafından sağlık kuruluşlarından toplanan ve insan sağlığını doğrudan tehdit eden tıbbi atıklar, Elazığ Belediyesi Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisine nakledilerek buharlı sterilizasyon yöntemi ile zararsız evsel atığa dönüştürüldüğünü dile getiren Şerifoğulları, ‘’ Sterilize edilen atıklar daha sonra ise Katı Atık Ara Transfer İstasyonu’ndan Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’na nakledilerek evsel atıklarla birlikte bertaraf ediliyor. Aynı şekilde evlerde bulunan ve miladını doldurmuş ilaçların özellikle çocukların eline geçmemesi, yanlış ilaç kullanımının önüne geçilmesi ve kanalizasyon sistemlerine karışıp çevreye zarar vermemesi için kontrollü bir şekilde toplatıp tesislerde bertarafını sağlıyoruz. Bu doğrultuda il genelinde bulunan eczanelerimize yerleştirdiğimiz atık ilaç kumbaralarıyla 4 milyon 752 bin 60 kilo ilacın güvenli bir şekilde imhasını gerçekleştirdik. Yenilenebilir enerji üretim çalışmaları doğrultusunda güneşten üretilen elektrik enerjisi ile kendi elektriğimizi ürettiğimiz merkeze bağlı Mürüdü köyü yakınlarında kurduğumuz 0,99 kw/h gücündeki Güneş Enerji Santrali (GES) ile belediye bütçemize gelir kazandırarak hem tasarruf sağlamaya hem de dolaylı olarak ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyoruz. İlimizin güneş enerjisi potansiyelini değerlendirmek ve son yıllarda yaşanan iklim değişiklikleriyle mücadele etmek amacıyla Elazığ Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi mevkiinde 19 bin metrekare arazi üzerinde kurulan güneş enerjisi panelleri ile toplamda 2 milyon 265 bin 67 kilowatt saat elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirerek ekonomimize ayrıca katkı sunuyoruz. Çevresel yatırımlarımız arasında yer alan Elazığ Belediyesi Geri Dönüşüm Parkı’nı hızlı bir şekilde tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Cumhuriyet Mahallesi içerisinde toplamda 11 bin 812 metrekare alan üzerinde hayata geçirdiğimiz ve proje dâhilindeki her materyalin geri dönüşebilir malzeme kullanılarak oluşturulduğu Geri Dönüşüm Parkı’mızda, konteynerden dönüştürülmüş geri dönüşüm kafe ve oturma alanları ailelerin çocuklarıyla birlikte huzurla vakit geçireceği yepyeni bir mekân oldu. Hurdaya ayrılmış metal, plastik, tahta gibi çeşitli malzemeler kullanılarak yapılan çocuk oyun grupları, mermer atıklarından yapılmış yürüyüş yolları, varillerin dönüşümünden elde edilmiş koltuklar, ağaç kütüğünden yapılmış masa, çeşme, atık kutuları, otomobil lastiğinden yapılan salıncak, tahterevalli, macera parkuru ve metalden yapılmış figürler muntazam bir işçilik ile dönüştürülerek farklı bir şekilde tekrar kullanıma kazandırıldı’’ diye konuştu.Kullanılmış giysi kumbarasına büyük ilgiElazığ Belediyesinin “kullanılmış giysi kumbarası” uygulaması kapsamında 167 bin 835 kilo tekstil atığını geri dönüşüme göndererek kaynak israfının önlendiğini ve atıkların azaltıldığını aktaran Başkan Şerifoğulları, uygulamanın şehir genelinde devam ettiğini vurguladı.Evlerde ve mağazalarda, diğer iş yerlerinde kullanılmayan pantolon, ayakkabı, kemer, çanta, nevresim, pelüş oyuncak ve benzeri ürünleri Elazığ Belediyesi’nin şehir geneline yerleştirdiği atık giysi kumbaralarında toplayarak geri dönüşüme gönderildiğini belirten Başkan Şerifoğulları, toplanan tekstil ürünlerinden kullanılabilir durumda olmayanları iplik firmalarında değerlendirilerek çöp olmaktan kurtardıklarını söyledi. Sıfır Atık Projesi çerçevesinde hayata geçirdikleri geri dönüşüm ve çevre projeleriyle gelecek nesillere daha temiz bir doğa bırakmak ve doğal kaynakları korumak gayretiyle hizmet ettiklerini aktaran Başkan Şerifoğulları, ‘’Tekstil atıkları, dünyayı en çok kirleten sektörler arasında olan petrol endüstrisinden sonra ikinci sırayı alıyor. Çözünebilir maddelerden üretilmeyen bir tekstil ürünü doğada 200 seneye kadar kalabiliyor. İlimizde tekstil atıklarının doğaya karışmasını önleyecek Atık Giysi Toplama Kutuları ve hemşehrilerimizin desteğiyle tekstil atıklarını geri dönüştürerek ekonomiye kazandırıyoruz. Elazığ’ımızın geleceğine hep beraber sahip çıkarak yarınlarımıza temiz bir dünya bırakma hedefiyle çalışıyoruz. Bu konuda bizlere her zaman destek olan hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Çevre temizliği ve nefes alan yeşil bir Elazığ bizlerin en hassas olduğu konuların başında geliyor. Bu sorumlulukla çalışmalarımızı sürdürüp daha fazla neler yapılması gerekiyorsa sırasıyla hayata geçirmeye devam edeceğiz’’ şeklinde konuştu.