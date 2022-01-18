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Spor
Giriş Tarihi : 18-01-2022 12:20   Güncelleme : 18-01-2022 12:20

Elazığ Basketbol Kulübünden guard transferi  

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Elazığ Basketbol Kulübü  oyun kurucu Gönül Dönmez’le sözleşme imzaladı.  

Elazığ Basketbol Kulübünden guard transferi  

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde 7’de 7 yaparak yoluna devam eden Elazığ Basketbol Kulübü tecrübeli guard Gönül Dönmez’i renklerine bağladı. Transfere ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz tecrübeli oyuncu Gönül Dönmez ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. 1.70 boyunda guard pozisyonunda oynayan tecrübeli oyuncu daha önce Güre ve Bayraklı forması giydi” denildi.

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