Elazığ afet bölgesi ilan edilmelidir!

Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın açıklamalarda bulunarak “Elazığ’ın Afet Bölgesi İlan Edilmelidir” dedi.

Başkan Akın; “Öncelikle peş peşe meydana gelen depremler sonrası hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, yaralanan ve çeşitli açılardan etkilenen milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok nadir görülebilecek yıkıcı olayların yaşadığımız yüzyılda bir arada yaşanıyor olmasına hep birlikte şahit oluyoruz. Bu açıdan Elazığımız büyük bir sınav vermiştir. 24 Ocak 2020 yılında yaşadığımız büyük deprem sonrası halkımız, esnafımız maddi ve manevi anlamda yıpranarak bugünlere geldi. Ve son olarak geçtiğimiz günlerde ilimizde ve çevre illerde yaşanılan yıkıcı deprem, milletimizin ve tacirlerimizin maddi ve manevi anlamda zora girmesine neden olmuştur. Fabrikalarımızın, esnaflarımızın ticari bağını çevre iller ile koparmıştır. Halkımızı sokağa dökmüştür. Milletimiz ısınma, araç yakıtı, gıda, vb ciddi ek masraflara girmiştir. Hemşehrilerimiz, yaşadığı travmalardan dolayı günlerdir evine giremiyor. Esnaflarımızın çoğu kapalı. Bundan dolayıdır ki Elazığımız her anlamda ciddi bir destek almalıdır ve diğer iller gibi afet bölgesi ilan edilmelidir. Ben Elazığ Milletvekillerini göreve davet ediyorum. Bu konuda üzerlerine düşeni yapmalıdırlar. Tekrardan milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, böylesine acı olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm şartların zuhur etmesini Cenab-ı Hakk’tan diliyorum” dedi.