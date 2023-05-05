Elazığ AFAD ekibi çalışmalarıyla göz dolduruyor

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremleri nedeniyle etkilenen illerdeki arama ve kurtarma çalışmalarının ardından 7 Mart 2023 tarihinden itibaren Kahramanmaraş iline görevlendirilen AFAD Şube Müdürü Teymen ŞİMŞEK, Şef İrfan ÖZEN, Arama ve Kurtarma Teknisyenleri Hikmet ABA, Ergül YILMAZ ve Ferhat AY aynı gün çalışmalara başlamıştır.

Kahramanmaraş AFAD Genel Çadırkent sorumlu Şube Müdürü olarak görev verilen AFAD Şube Müdürü Teymen ŞİMŞEK ekibi ile birlikte yağış nedeniyle mağdur olan vatandaşların durumlarının iyileştirilmesi için su baskınına uğrayan çadırkentlerin rehabilitasyon çalışmalarını yürüttüler.

Kahramanmaraş ilinde kurulan 21 çadırkentten; yağışlardan özellikle etkilenen Kahramanmaraş Sütçü İmam Kampüsünde kurulan Avşar3, Avşar4, 12 Şubat İlçesinde kurulan 15 Temmuz Millet Bahçesi, Kahramanmaraş Fuar Merkezinde kurulan Kafum çadırkentlerinde aşırı yağışa rağmen çadırların büyük bir kısmı sökülerek su basmayacak şekilde kurulumları Komutanımız Gökhan İNAN komutasındaki askerlerimizce tekrar yapıldı.

Kurulumların ardından asgari yaşam standartlarının sağlanması ve yaşamın normalleşmesinin hızlanabilmesi için çadırkentlerde derslik, etkinlik, sağlık, ibadet, yetişkin kurs, yemekhane vb. çadırlar ile wc ve duş kabin veya konteynırları kurularak işler hale getirildi.

Çadırkentlerde altyapı çalışmaları ile birlikte güvenlik tedbirleri kapsamında tel çitlerle alanlar güvenlik altına alındı.

Yaklaşık 2 aylık sürede görev yapan Elazığ AFAD ekibi çadırkentlerde yapılan ayni yardım dağıtımlarına da bizzat iştirak ederek vatandaşın gönlüne de girmeyi ihmal etmedi.

Çadırkentler dışında Kanser hastaları için kurulan 47 konteynırlık mini konteynırkent ve bu konteynırkentte hastalar ve ailelerinin uğraşacağı 47 hobi bahçesi kurularak hizmete sunuldu. Kurulan hobi bahçelerinin zamanında yetişebilmesi için parke taşı yapımına da katkı sundu.

Öte yandan Down Sendromlu özel insanlarımız için 20 konteynırlık bir konteynırkentin kurulum çalışmaları devam etmektedir.

Yapılan tüm çalışmalar Sakarya Valisi Sayın Çetin Oktay KALDIRIM ve Elazığ eski Vali Yardımcısı Vilayetler Birliği Genel Sekreteri Sayın Abdulkerem ABBASOĞLU ve görevlendirilen diğer mülki idare amirlerinin talimat ve himayelerinde Kahramanmaraş İl AFAD Müdürlüğü ile koordinasyon halinde yapılarak süreç başarılı bir şekilde yürütülmektedir.2 Aydır görev yapan ekibimize başarılarının devamını dileriz.