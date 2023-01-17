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GÜNCEL

Elazığ 3 günde 38 kez sallandı

GÜNCEL

Elazığ 3 günde 38 kez sallandı

Elazığ’da son 3 günde 4.9 büyüklüğündeki başta olmak üzere toplam 38 kez deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Pazar günü saat 06.36'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 17 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadı. Öte yandan, Elazığ’da son 3 günde toplamda 38 deprem meydana geldiği öğrenildi.