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Spor
Giriş Tarihi : 18-11-2019 16:01

Elazığ 2. Amatör Küme’de fikstür çekildi  

Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Ligi’nde 2019-2020 Sezonu fikstürü çekildi.  

Elazığ 2. Amatör Küme’de fikstür çekildi  

Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Ligi’nde 2019-2020 Sezonu için fikstür ve kura çekimi yapıldı. Elazığ Amatör Spor Evi’nde yapılan fikstür çekimine  Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Gür, TFF Futbol İl Temsilcisi Turgut Kılınç, Elazığ ASKF Başkanvekili Osman Akarsu ile ligde mücadele edecek olan takımların temsilcileri katıldı. Gerçekleştirilen grup kuraları sonrası 22 takım A,B ve C olmak üzere üç ayrı gruba ayrıldı.

11-12 Ocak'ta oynanacak olan ilk hafta maçlarıyla başlayacak olan 2. Amatör Küme Futbol Ligi’nde takımlar 1989 ve daha büyük doğumlu 5 futbolcuyu 18 kişilik maç kadrolarına yazabileceği  belirtildi. 6’dan fazla sporcunun maç kadrosunda yer alması durumunda ise o takım hükmen mağlup sayılacağı da aktarıldı. 

Ligde ilk hafta maçlarının ayrıntılı programı şöyle;

A Grubu:

Gençlik Merkezi - Beyhan Belediyespor

Baskil Şafakspor - Üsküdarspor

Arıcak Trabzonspor - Akçakiraz Gençlikspor

Kovancılar Esnafspor (bay)

B Grubu:

Şafakgücü - İl Özel İdarespor

Adaletspor - Tayfunspor

Keban Tekspor - Çaydaçıraspor

Harput Sağlıkspor - Galatakentspor

C Grubu:

Harput Gençlikspor - Mornikspor

Sivricespor - Yeni Mahallespor

Akyürekspor - Doğukent Gençlikspor

Anadolu Harputspor (bay)

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