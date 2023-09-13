Elazığ 1. Amatör Küme’de gruplar belirlendi

22 takımın katılacağı Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nde grup kuraları çekildi.

22 takımın katılacağı Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nde grup kuraları çekildi.2023-2024 Futbol Sezonu 1. Amatör Lig fikstür ve kura çekimi Amatör Spor Evi’nde çekildi. Yapılan kura çekimi toplantısına ASKF Başkanı Mustafa Gür, TFF İl Temsilcisi Bahaddin Erbasan, TÜFAD Elazığ Şube Başkanı Ercan Gür, Saha Komiserleri Derneği Elazığ Şube Başkanı Sami Türkmen, ASKF Başkan Yardımcısı Osman Akarsu ve Kulüp Yetkililerinin katılımıyla fikstür çekimi yapıldı. 22 Takımın katılımıyla A ve B olmak üzere iki grupta çift devreli lig usulüne göre oynanacak olan 1. Amatör Lig müsabakaları 21-22 Ekim’de başlayacak. Müsabakalar sonunda gruplarında ilk iki sırada yer alan takımlar eleme usulüne göre Play-Off oynayacak. Gruplarından son üç sırada yer alan takımlar ise küme düşecek. Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nde gruplar şöyle oluştu;A Grubu: Alacakaya Kromspor, Kovancılarspor, Arıcakspor, Doğukent Gençlikspor, Maliyespor, Sanayi Sitespor, Tayfunspor, Elazığ İl Özel İdare, Yazıkonakgücü, Yeni Mahallespor, Abdullahpaşaspor.B Grubu: Sivricespor, Paluspor, Karakoçan 1985 Spor, Balakgazi 1516 Spor, Hicret Gençlikspor, Harput Fıratspor, Harputspor, Sürsürüspor, Beyhan Bld., Şekerspor, Yolspor.