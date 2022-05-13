El emekleri görücüye çıktı 

Elazığ Halk Eğitim Merkezi'nde kursiyerlerin eserleri açılan sergide görücüye çıktı.

Elazığ Halk Eğitim Merkezi'nde açılan filografi ve tel kırma kurslarına katılan kadınlar, birbirinden güzel eserler ortaya çıkardı. Eserler bir AVM'de düzenlenen sergide görücüye çıktı. Serginin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar, İl Müftüsü Selami Aydın, STK temsilcileri, kursiyer kadınlar ve vatandaşlar katıldı.

Yılsonuna kadar 60 bin kursiyere hizmet verme hedefinde olduklarını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, “İl genelinde bugüne kadar eğitim öğretim sürecinde il merkezinde 33 bin, çevre iller ve ilçeler ile beraber 40 bine yakın Halk Eğitim Merkezlerimizde kursiyerlerimize hizmet verdik. İnşallah yılsonuna kadar da biz bu rakamı 60 bine taşımak iradesinde ve niyetindeyiz. Bu Elazığ nüfusunun yaklaşık yüzde 12’sine tekabül ediyor. Önümüzdeki yılda da inşallah bu sayıyı daha da artırarak hizmetlerimizi ve eğitimlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Elazığ’daki vatandaşların yüzde 12’sinden fazlasına kurs vermeyi amaçladıklarını aktaran Halk Eğitim Müdürü Kenan Tabar da, ”Vatandaşlarımızın yüzde 12’sinden fazlasına kurs verme amacımız var. Bu yolda da ilerliyoruz. Bu günde bu kurslarımızdan filografi ve el sanatları kursumuzu açtık, vatandaşlarımızın beğenisine sunduk. Bu sergilerimiz devam edecek, haziran aynının ilk haftasında da hayat boyu öğrenme şenliği olarak Elazığ’da bir şenlik düzenleyeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı o şenliğe de bekliyoruz” diye konuştu.