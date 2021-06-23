El-Aziz Emlakçılar Derneği birlikteliği sağladı

Altı ay önce kurulan El-Aziz Emlakçılar Derneği emlakçılar arasında birlikteliği sağladı.

Dernek kurulduktan sonra esnafların sorunlarının çözümü noktasında aralıksızca çalışan El-Aziz Emlakçılar Derneği yönetimi, emlakçıların sorunlarını her ortamda dile getiriyor.

El-Aziz Emlakçılar Derneği çalışmaları hakkında bilgiler veren Dernek Başkanı Nuri Gülyüz, ELZEM-DER olarak tabela derneği olmadıklarını gösterdiklerini ifade ederek pandemi kısıtlamalarının kalkmasıyla sahada daha çok olacaklarını ifade etti.

“BİRLİKTELİĞİ SAĞLAMAK ÇOK ÖNEMLİ”

Başkan Gülyüz; “Derneğimizi kurulalı yaklaşık 6 ay oldu. Bizler derneği kurduğumuzda meslektaşlarımız arasında birlik ve beraberlikten bahsetmiştik, hamd olsun birlik ve beraberliği sağladık ve öyle de devam edeceğiz”

“ESNAFLARIMIZA YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞTIK”

El-Aziz Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz; “Yetki belgesi ve eksik evraklarını tamamlamaları konusunda meslektaşlarımıza yardımcı olacağımıza dair söz vermiştik. Elimizin uzandığı gücümüzün yettiği kadarıyla yardımcı olduk”

“ESNAFIMIZA RESMİ GEÇERLİLİĞİ OLAN YETKİ SÖZLEŞMESİNİ DAĞITTIK”

Başkan Gülyüz; “Ayakçı diye tabir ettiğimiz emlakçılık ile uzaktan yakından alakası olmayan kişilerin önüne belki şimdilik tam manasıyla geçemedik ama bizler işimizi severek ve düzgün bir şekilde yaparsak müşteriler onları tercih etmeyip biz gerçek emlak danışmanlarıyla ticaret yapacaktır. Peki işimizi düzgün yapalım dan kasıt nedir?

‘Müşteri ve emlakçı arasında yetki sözleşmesi’ Biz ELZEM-DER olarak matbaadan resmi geçerliliği olan yetki sözleşmesi yaptırıp üyelerimize dağıttık”.

“ARTIK ESNAFLARIMIZIN AVUKATLARI VAR”

Gülyüz; Meslektaşlarımızın resmi doğrultuda daha güvenli ve daha bilinçli çalışabilmeleri için derneğimize ait avukatlar tuttuk. Üyelerimizin satış işlemi öncesi ve sonrası evrak takibi ve daha hızlı işlem yapabilmeleri için ekibimize evrak takipçisi arkadaşlar dahil ettik. Profesyonel hizmet için yazılım firmalarıyla anlaşıp drone çekimi için anlaşma sağladık”.

“VATANDAŞLARIMIZ EMLAKÇILARIMIZLA ÇALIŞMAK İSTEYECEK”

El-Aziz Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz; “Güzel çalışmalara imza attığımıza inanıyor ve devamının olacağını umuyorum. İnşallah gün gelecek bütün emlakçı meslektaşlarım birer ELZEM-DER üyesi olacak ve müşterilerimiz ise ELZEM-DER üyesi olan emlakçılar ile çalışmak isteyecektir” dedi.