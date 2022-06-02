‘Ekonomik kriz esnafımızı bitirme noktasına getirdi’

Söz Esnafta’nın konuğu Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası Başkanı Ferhat Evsen oldu.

Her Çarşamba günü Haber Elazığ YouTube kanalında yayınlanan Söz Esnafta programı konuklarını almaya devam ediyor.

Haber Elazığ Gelen Yayın Yönetmeni Cemil İzgi’nin hazırlayıp sunduğu Söz Esnafta programına konuk olan Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası Başkanı Ferhat Evsen, esnafların yaşadığı sorun ve sıkıntılar hakkında açıklamalarda bulunarak çay fiyatlarında yeni bir zam geleceğini ifade etti.

Elazığ’da esnaf odaları arasında ilk wep sitesini kurduklarını ifade eden Başkan Evsen, başkalık görevindeyken vefat eden merhum Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası Nihat Bozkurt’un ismi ilimizdeki bir parka verileceğini söyledi.Programın tamamını haberimizin içindeki videodan ya da Haber Elazığ YouTube kanalından izleyebilirsiniz…