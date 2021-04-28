‘Ekonomik anlamda ağır sınav veriyoruz’

ASKON ve ASRİAD Elazığ İl Başkanlığını yürütmüş iş insanı Yakup Baş açıklamalarda bulundu.

Yakup Baş; “Ülkemiz şu anda ekonomik olarak çok ağır bir sınav vermekte faiz, enflasyon ve döviz üçgeninde bunu net olarak görebiliriz. Şehrimizde bundan tabi ki olumsuz etkilenmektedir. Ekonomi Bakanlığı Merkez Bankası gibi para politikası üreten kurumlardaki istikrarsız kadrolaşmalar piyasaları olumsuz etkilemektedir. Kamu harcamaları ekonomiye dönmeyen yatırımlar halkımızı olduğu kadar devletimizde ciddi bir borç sarmalının içine çekmiştir. Dövizdeki anormal yükselişler devletin borçlarının durduğu yerde milyarlarca TL artmasına sebebiyet vermektedir”.

“YENİ TİCARET DÜZENİNE AYAK UYDURMALAYIZ”

Baş; “Ekonomimiz, müdahalelere açık aynı zamanda içerideki en küçük bir atama yada spekülasyon piyasaları alt üst etmektedir. En kötüsü de ürkek piyasa güvensiz yatırımcıyı kaçırmaktadır. Dünyada ve ülkemizde olduğu gibi yeni ticaret düzenine şehrimizde ayak uydurması en önemli konulardan biridir”.

“SANAL TİCARET İŞSİZLİĞİ TETİKLİYOR”

Yakup Baş; “Fuarların ve tanıtımların önemini yitirdiği e ticaret portallarının en büyük ciroları yaptığı yeni dönemde şehrimizle birlikte bütün dünyanın sorunu işsizlik haline gelecektir. Endüstri 4-0 gibi insana dayalı sistemi yok eden bir düzenden sonra sanal yoldan yapılan alışverişler, aracı kurumları ve insan kaynaklarını işsizlikle tehdit etmektedir, üretimin hiç bir zaman değerini yitirmediği yeni düzlemde e tacirlik çok kıymetli bir vaziyet almıştır, bu konuda esnaf ve sanayicilerimizin buna göre hazırlıklı olması ve gardını alması önem arz eden bir durumdur ”dedi.