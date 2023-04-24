‘Ekonomi üzerinden siyaset tüccarlığı yapanlara aldanmayın’

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Mahmut Rıdvan Nazırlı, Türkiye’nin bir ekonomik bağımsızlık mücadelesi verdiğini ve bu mücadelenin 2023 seçimleri sonrasında zaferle sonuçlanacağını söyledi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Mahmut Rıdvan Nazırlı, seçim çalışmaları kapsamında Arıcak, Alacakaya ve Erimli’yi ziyaret etti.

Belediye Başkanı Ferit Yıldırım, İlçe Başkanı Nadir Gülşen ve ilçe teşkilatıyla bir araya gelen Nazırlı buradaki bayramlaşma programına katıldı.

Nazırlı, buradaki temaslarının ardından ilçede faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek sorun, talep ve önerilerini dinledi.

Arıcak'taki esnaf ziyareti sonrasında Kamberlitepe Köyü'nde gerçekleştirilen bir düğün merasimine katılan Nazırlı, daha sonra Erimli Beldesi’ni ziyaret ederek Başkan Cihan Yılmaz’dan belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yalnızdamlar ve Esenlik köylerinde de vatandaşlarla bir araya gelen Nazırlı, köylerdeki temaslarını tamamlamasının ardından Cumhuriyet Mahallesi’nde düzenlenen mahalle toplantısında vatandaşlarla buluştu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Nazırlı burada seçim çalışmaları ve ülke gündemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ekonomi üzerinden siyaset tüccarlığı yapanlara itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Nazırlı, konuşmasında şu ifadeleri kullandı; “Türkiye’de bugünlerde ekonomi üzerinden siyaset tüccarlığı yapanlar bu ülkede söz sahibi oldukları dönemlerde taş üstüne taş koymadılar. Türkiye, son yıllarda birçok alanda bağımsızlık mücadelesi verdi ve hepsinden zaferle ayrıldı. Artık son merhaleye geldik. Bugün ekonomik bağımsızlık mücadelesini sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız “ben faize savaş açtım, benim dönemimde kimse faizi yükseltemeyecek” diyor. Ekonomi üzerinden siyaset tüccarlığı yapan hiç kimseye aldanmayın. Bunlar, bu ülkede taş üstüne taş koymadılar. Buna şahit olduk. Söz sahibi olmak istediklerinde ise milletin kararını beklemediler. Askerle gelip darbe yaptılar. Kendileri de çok iyi biliyorlar ki bu milletin, vatandaşın gücüyle iktidara gelemediler, gelemeyecekler. Allah’ın izniyle 14 Mayıs’ta milletimiz Cumhurbaşkanımızı yeniden göreve getirecek ve Türkiye Yüzyılı’na ekonomik bağımsızlığımızı da kazanmış bir şekilde, hep birlikte kavuşmuş olacağız."