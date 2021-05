Ekmek parası için ateş başında ter döküyorlar  

Malatya’da mahalle mahalle gezerek kalaycılık yapan Erim ailesi, Ramazan ayında sıcak havaya rağmen ateş başında mesaiye devam ediyor.

Eşiyle birlikte kalaycılık yapan Songül Erim, çalışma azmiyle örnek oluyor. Samsunlu Erim ailesi, doğudan batıya birçok ili tek tek gezerek seyyar kalaycılık yapıyor. Ata mesleği kalaycılığı devam ettiren Ramazan Erim’in en yakın mesai arkadaşıysa 5 çocuğunun annesi Songül Erim ve çocukları. Eşiyle il ve ilçeleri tek tek gezen Songül Erim, ailesinin rızkını Ramazan ayında ateş başınca ter dökerek kazanıyor. Malatya’ya kalaycılık yapmak için gelen Erim ailesi, işlerden oldukça memnun.

“RABBİM HERKESE HELALİNDEN NASİP ETSİN”

Songül Erim, kalaycılık yapmak için doğudan batıya bir çok şehri çocuklarıyla birlikte gezdiklerini belirterek, “Biz İstanbul’dan buraya kalay yapmaya geldik. Sıcaklarda zor oluyor ama ekmek parası. Ne yapalım, mecbur çalışıyoruz. 5 çocuğum var, onları bu işle büyütüp besliyorum. Bizim işimiz böyle mecbur bu sıcaklarda bu işi yapmak zorundayız. Bu işi yapamazsak aç kalırız. Güneş tepemizde ama ne yapalım. Rabbim herkese helalinden nasip etsin. Niyetliyim, çok zor oluyor ama rabbim sabır veriyor bize. Samsunluyum, biz her memlekete gidiyoruz. Malatya’ya da her sene gelmeden durmuyoruz. Malatya artık bizim özümüz olmuş. Elazığ, Diyarbakır, Tokat her memlekete gidiyoruz. Rabbime şükür bu gün kazandık ekmeğimizi. Her gün böyle olmuyor ama bu gün biraz daha iyi oldu işimiz sevindik” dedi.

“NİYETLİYİZ, ZOR DA OLSA MECBUREN BU İŞİ YAPIYORUZ”

Ata mesleği kalaycılığı sürdürdüğünü belirten Ramazan Erim, “Kalaycıyım, atamızın mesleğini sürdürüyoruz. Sıcak da zor da olsa yapacak bir şey yok. Alıştık biz, bizim ekmeğimiz bu. Niyetliyiz, zorda olsa mecburen bu işi yapıyoruz. Malatya’da bakıra talep var” diye konuştu.