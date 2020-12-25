Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı İlhan Yıldız açıklamalarda bulundu.

Başkan İlhan Yıldız; “Ekmek fiyatları değişken olmalı. Ekmek fiyatları Birlik Başkanları tarafından onaylanmalı. Her il kendi iline göre ekmek fiyatları belirlemeli. Şimdi ekmek fiyatlarında bakanlık onayı gerekiyor. Örnek veriyorum, İstanbul giderleri başka Elazığ’ın giderleri başkadır. Her ilin kendisine göre sıkıntıları var. Bizim de ilimizde 24 Ocak’ta bir deprem oldu. Depremin ardından iki ay sonra maalesef pandemi başladı. Korona virüs tüm Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de olumsuzluklara neden oldu. Devletimizin desteğiyle depremin açtığı sıkıntıyı atlatacaktık ama pandemi buna müsaade etmedi. Pandemi depremden daha çok esnafımızı etkiledi”.

“ZAM ORANI BELLİ DEĞİL”

Bir sonraki zammı kestiremediklerini ifade eden Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı İlhan Yıldız; “2021 yılında kamu giderleri, işletme giderleri ne olacağını tahmin edemiyoruz. Bu giderleri bilmediğimiz için 2021 yılındaki ekmek fiyatları şu kadar olacağını söylememiz doğru değil. Niyetimiz fiyat artışına gitmek değil kamu giderlerimiz artmazsa un fiyatları artmazsa inşallah ekmek fiyatları böyle gider.

“HAKSIZ REKABET ORTADAN KALKTI”

Yıldız; “Zincir marketlerde ucuz ekmek satıldı. Bir alana bir ekmek verildi. Bu uygulamayı tüm marketlerde yapmadılar. İlimizde faaliyet gösteren bir zincir market var.55-56 şubesi var. Bu market zinciri tüm şubelerinde yapmadı bu uygulamayı. Bazı şubelerinde yaptı. Çünkü bu uygulamanın hiçbir firma altında kalkamaz. Şuanda ekmeğin maliyeti 90 kuruş. Bu haksız rekabetti. Bu haksız rekabeti Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 5174 sayılı kanununa göre marketlerin yüzde 15 fazla ıskonto yapmaları yasak. İşletmeler onlara yüzde 15’ten fazla indirim yapamayacak. Yüzde 5’ten fazla bayat ekmeği geri iade edemeyecek. Bizim sektörde bayat ekmek, maliyeti artıran bir faktördür. Biz 2018 yılında Ticaret Bakanlığına talepte bulunduk. Bakanlıkta talebimizi değerlendirdi. Resmi Gazete’de yayınlayarak yürürlüğe koydu. Bizim talebimiz üzerine Türkiye’de de uygulanıyor. Artık yüzde 15’ten fazla ıskonto uygulamayacak. Yüzde 5’ten fazla bayat ekmek geri alınmayacak” dedi.