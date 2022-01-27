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  • Ekipler hasta vatandaşa ulaşmak için seferber oldu  
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Giriş Tarihi : 27-01-2022 00:47   Güncelleme : 27-01-2022 00:47

Ekipler hasta vatandaşa ulaşmak için seferber oldu  

Elazığ’da kar yağışının ardından kent genelinde yol açma çalışmaları devam ediyor.

Ekipler hasta vatandaşa ulaşmak için seferber oldu  

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde hastalanan bir vatandaş için ekipler seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucu kardan dolayı yolu kapalı olan köye  ulaşan ekipler, rahatsızlanan vatandaşı hastaneye ulaştırdı.  

Bu kapsamda Alacakaya ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı birçok köy yolu ulaşıma  kapandı. Sularbaşı köyünde yaşayan Hasibe Türkeri'nin rahatsızlandığı ihbarını alan sağlık ekipleri, Alacakaya Belediyesine bağlı ekiplerin desteği ile yola koyuldu. Ekipler, uzun uğraşlar sonucunda yolu açabildi. Yolun açılması sonucu sağlık ekipleri, hastaya ulaştı. Hasta vatandaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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