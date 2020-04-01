01 NİSAN 2020 Çarşamba 14:11
Advert
Güncel
Giriş Tarihi : 01-04-2020 13:53

Egzoz emisyon ölçümleri ertelendi

Bakan Kurum açıkladı, egzoz emisyon ölçümlerinin 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için ertelendiğini duyurdu.

Egzoz emisyon ölçümleri ertelendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 65 yaş ve üzeri ile  kronik rahatsızlığı olan vatandaşların araçlarının egzoz emisyon  ölçümlerini ertelediklerini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs  tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan  vatandaşlarımızın araçlarının egzoz emisyon ölçümlerini erteledik.

Sokağa çıkma yasağı olan vatandaşlarımız, yasak kararı kaldırıldıktan  sonraki 45 gün içinde araçlarının emisyonunu ölçtürebilecekler." dedi.

ETİKETLER: korana virüs elazığ korana virüs
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Trabzonspor2653
  • 2Başakşehir FK2653
  • 3Galatasaray2650
  • 4Sivasspor2649
  • 5Beşiktaş2644
  • 6Alanyaspor2643
  • 7Fenerbahçe2640
  • 8Göztepe2637
  • 9Gaziantep FK2632
  • 10Denizlispor2631
  • 11Antalyaspor2630
  • 12Gençlerbirliği2628
  • 13Kasımpaşa2626
  • 14Konyaspor2626
  • 15Yeni Malatyaspor2625
  • 16Çaykur Rizespor2625
  • 17MKE Ankaragücü2623
  • 18Kayserispor2622
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA