Egzoz emisyon ölçümleri ertelendi

Bakan Kurum açıkladı, egzoz emisyon ölçümlerinin 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için ertelendiğini duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların araçlarının egzoz emisyon ölçümlerini ertelediklerini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın araçlarının egzoz emisyon ölçümlerini erteledik.

Sokağa çıkma yasağı olan vatandaşlarımız, yasak kararı kaldırıldıktan sonraki 45 gün içinde araçlarının emisyonunu ölçtürebilecekler." dedi.