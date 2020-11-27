Eğitimciler fidan dikti  

Elazığ’da "Bir Fidan Toprağa, Bin Nefes Geleceğe" seferberliği kapsamında başlatılan kampanya ile Memur-Sen üyeleri binlerce fidanı toprakla buluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinesinde “Bir Fidan Toprağa, Bin Nefes Geleceğe” seferberliği kapsamında Elazığ'da bu sene 223 bin fidan dikimi gerçekleştirilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor. Valilik koordinesinde Orman Bölge Müdürlüğü tarafından kentte her gün 7 bin 700 adet fidan dikimi yapılıyor. Bugün de Memur-Sen Elazığ İl Temsilciliği ile Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Harput Mahallesi Göllübağ mevkiinde fidan dikimi gerçekleştirildi. Çok sayıda eğitimcinin katılım gösterdiği etkinlikte, 7 bin 700 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Anlamlı bir etkinlik düzenlediklerini dile getiren Memur-Sen İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, “ Bugün Fidan, Yarın Nefes ve Geleceğe Nefes Ol, sloganıyla yapılan kampanyaya Memur-Sen ailesi olarak destek vermek için buradayız. Fidanlarımız toprakla buluşturmak için bir araya geldik. Aramızda öğretmen arkadaşlarımız var, onlar da yarınlarımızı yeşertenlerdir. Aynı şekilde kamu kurumlarında çalışan arkadaşlarımız da buradalar. Güzel bir etkinlik vesilesiyle buradayız ve geleceğimize miras bırakacağımız en anlamlı projeye katkı sunduğumuz için de mutluluk duyuyoruz” dedi.

Etkinliğe, Elazığ AK Parti Milletvekili MKYK Üyesi Metin Bulut, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, Memur-Sen İl Temsilcisi İbrahim Bahşi ve çok sayıda üye katıldı.