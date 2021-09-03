‘Eğitim bizim geleceğimiz’

İyi Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkanı Burak Özgül, okulların açılması birlikte öğrencilerin okullarına dönmesi mutluluk verici olduğunu ifade ederek öğrencilerin pandemi sürecinde yaşadığı eğitim eksiklerinin mutlaka giderilmesi gerektiğini söyledi.

“EĞİTİMİN TELAFİSİ OLMAZ”

Başkan Özgül; “İlimizde yaşanan deprem ve ardından yaşanan pandemi sürecinde en çok öğrencilerimiz etkiledi. Çok şükür, 6 Eylül’de okullarımız tam kapasite ile açılacak. Öğrenci kardeşlerimiz okullarına kavuşacak. Yaşanan olumsuz süreçlerde her şeyin telafisi olur ama eğitimin telafisi olmaz. Örnek verecek olursak ticari kayıplar bir şekilde telafi edilebilir ama eğitimin telafisi olmaz. Onun için öğrencilerimizin deprem ve pandemi sürecinde eğitim eksikliği mutlaka yeni eğitim öğretim yılında giderilmesi lazım. Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin eksiksiz bir şekilde eğitimlerinin tamamlaması için tüm imkanlar kullanılması gerekmektedir”

“ÜNİVERSİTELER AÇILMASI İLİMİZE HAREKETLİLİK GETİRECEK”

Fırat Üniversitesinde eğitimlerin Ekim ayının ilk haftası başlayacak olması Elazığ’da her anlamda canlılık getireceğin altını çizen İyi Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkanı Burak Özgül, “Uzun bir süre sonra Fırat Üniversitesinde eğitimler başlayacak. Binlerce öğrenci ilimize gelecek ve eğitimlerine başlayacak. Üniversite öğrencilerinin ilimize gelmesiyle ekonomik anlamda ve sosyal alanda ilimizde bir hareketliliğe neden olacak. Bu durum ilimiz için sevindirici bir durum. Gençlerimizi il olarak çok iyi karşılamamız gerekiyor. Herkese büyük bir sorumluluk düşüyor”

“İYİ GENÇLER OLARAK ÜNİVERSİTE GENÇLERİMİZ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ OLACAK”

Başkan Burak Özgül; “İyi Parti Elazığ Gençlik Kolları olarak üniversite gençlerimiz için çalışmalarımız olacak. Gençlerimizin yaşayacağı sorunlarda onların yanında olacağız. Biz İyi Gençler olarak gençliğimizin her zaman yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz. Allah nasip ederse gençlerimizle birçok organizasyonlar yapacağız. Şimdiden yeni eğitim öğretim yılı öğrencilerimize ve ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.