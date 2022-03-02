‘Düzenleyeceğimiz toplantıya tüm esnaflarımızı bekliyoruz’

Elazığ Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu, mesleklerinin geleceği için toplantı gerçekleştirecekleri söyleyerek esnaflarının toplantıya katılması istedi.

Elazığ Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf Odası tarafından düzenlenecek toplantıda; Türkiye’nin gündeminde olan Güzellik Salonlarının sıkıntıları, fiyat düzenlemesi, kuaförleri mağdur eden gelinlikçilerle ilgili sıkıntılar görüşülecek.

4 Mart Cuma günü saat 18.00’da Belediye Kültür Merkezinde gerçekleşecek toplantıya Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın da katılması bekleniyor.

“BUGÜN BİRLİK OLMA ZAMANI”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Elazığ Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu, gerçekleştirecekleri toplantının meslekleri için çok önemli olduğunu ifade ederek müsait olan tüm esnafları gerçekleştirecekleri toplantıya katılmasını gerektiğini söyledi.

Başkan Türkoğlu; “Odamız tarafından 4 Mart Cuma günü saat 18.00’da Belediye Kültür Merkezinde toplantı gerçekleştireceğiz. Bu toplantı mesleğimiz için çok önemli güzellik salonlarımızın sorunları, fiyat tarifemiz ve meslektaşlarımızı mağdur eden gelinlikçiler sorununu konuşacağız. Toplantıya Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’da katılmasını bekliyoruz. Bugün birlik olma zamanıdır. Tüm meslektaşlarımızı toplantımıza bekliyor, saygılar sunuyorum” dedi.