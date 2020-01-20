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Giriş Tarihi : 20-01-2020 08:03

Duvara çarparak durabildi

Kazada 3 kişi yaralandı.

Duvara çarparak durabildi

Elazığ’da minibüs ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Kazada minibüs duvara çarparak durabildi.Kaza,merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Hacı Hayri Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 BBC 433 plakalı otomobil ile 23 KB 380 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs duvara çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı, kaza yakınlarından bir kişi de fenalık geçirdi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Polis ekipleri kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

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