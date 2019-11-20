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Malatya
Giriş Tarihi : 20-11-2019 15:51

Dutlar mevsimi şaşırdı  

Kışa girerken meyve verdi.  

Dutlar mevsimi şaşırdı  

Malatya’da bir dut ağacı mevsimi şaşırarak, kışa girerken meyve verdi.  Sıcak havaya aldanan dut ağaçlar Kasım ayında meyve verdi. Merkez ilçe Battalgazi’ye  bağlı Koyunoğlu Mahallesi Zaviye Sokakta ,  mevsim normallerinin üzerine seyreden hava sıcaklıklarına aldanan dut ağacı meyve verdi. Ağacın son bahar mevsimini son günlerinde meyve vermesi, vatandaşları şaşırttı. Mahalle sakinlerinden olan Erdal Ünal, “Kasım ayında dutların meyve verdiğini ilk defa görüyorum. Şaşkınım. 45 yaşındayım bu yaşıma kadar bu mevsimde meyve veren dut görmedim. Kasım ayında bu ağaçlar yapraklarını dökerdi. Allah bu mevsimde dut ağacına  meyve verdiriyor. Dut ağaçların meyve verdiğini gördüğümüz zaman çok şaşırdık. Hayret ettik. Bahçemizdeki dut ağaçları ilkbaharda veya yaz mevsiminde olurdu. 11’nci  ayda dut meyve verdiğini ilk defa görüyorum” dedi.

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