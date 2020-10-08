Düşünce kendini vurdu  

Kazara kendini vurdu.

Elazığ'da bir kişi, tüfekle domuzları kovalamak için arazi de gezindiği sırada düşmesi sonucu kazara kendini vurdu. Olay, Palu ilçesine bağlı Gömeçbağları köyünde arazide meydana geldi. İddiaya göre, 39 yaşındaki A.D., mısır tarlasının bulunduğu bölgede domuzları kovalamak için av tüfeği ile dolaşmaya çıktı. Bu sırada dengesini kaybedip düşen A.D'nin tüfeği ateş alarak,çıkan saçmalar kalçasına isabet etti. Yaralanan şahıs, yakın çevrede bulunan bir şantiyede çalışanların yardımıyla İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan yaralı ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.