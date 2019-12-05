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Asayiş
Giriş Tarihi : 05-12-2019 13:31

Durdurulan araçta kaçak elektronik malzeme ele geçirildi

Olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.  

Durdurulan araçta kaçak elektronik malzeme ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada çok sayıda gümrük kaçağı elektronik malzeme ele geçirilirken 1 şüpheli yakalandı.  Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli R.P.’nin kullandığı araç tespit edilip durduruldu. Araçta yapılan aramada  gümrük kaçağı akıllı saat, powerbank, mikrofon, şarj cihazı, hoparlör, radyo, cep telefonu aksesuarlarından oluşan  430 adet elektronik malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemin yapıldığı bildirildi.

ETİKETLER: elazığ kaçakçılık elazığ kaçak elektronik malzeme
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