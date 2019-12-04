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Giriş Tarihi : 04-12-2019 09:54

Dünyalar Cemile teyze'nin oldu!

İneği telef olan Cemile Teyze’nin hem yeni bir ineği oldu, hem de buzağısı. 

Dünyalar Cemile teyze'nin oldu!

Elazığ’da tek geçim kaynağı olan ineğinin, doğum sırasında telef olmasıyla üzülüp gözyaşı döken 65 yaşındaki Cemile Tuncer,  Vali Çetin Oktay Kaldırım ve vatandaşların desteğiyle yeni bir inek sahibi oldu. Hediye edilen gebe inek ise sağlıklı bir buzağı dünyaya getirerek Cemile teyzeye çifte mutluluk yaşattı.

Arıcak ilçesi Serinevler Mahallesinde ikamet eden biri engelli, iki oğluna tek başına bakan yetim ve öksüz büyüyen 65 yaşındaki Cemile Tuncer'in geçim kaynağı olan ineği, geçtiğimiz aylarda doğum yaparken telef oldu.  25 yıl önce eşinin ayrıldığı komşularının desteğinin yanı sıra ineğinin sütünden elde ettiği kazançla yaşama tutunan Tuncer, ölen ineğinin başında göz yaşlarına hakim olamadı. Durumu öğrenen Vali Çetin Oktay Kaldırım ise kayıtsız kalmayarak Cemile teyze’ye kaymakamlık aracılığıyla bir inek hediye etti. İlçe sakinleri ise başlattıkları kampanya ile topladıkları bağışla ineğin yem ihtiyacını karşıladı.Yeni ineğine kavuşunca büyük mutluluk yaşayan Cemile teyze hediye edilen ineğinin sağlıklı bir buzağı dünyaya getirmesi ise  mutluluğunu ikiye katlanmasına neden oldu. 

“İNEĞİM ÖLDÜ DİYE ÇOK AĞLADIM”

Doğum sırasında telef olan ineğini görünce çok üzüldüğünü anımsatan Cemile Tuncer, “Ahıra doğum esnasında geldim. İnek doğuramadı ve biz de baytar çağırdık. Baytar müdahale etti ama bir gün sonrasında inek telef oldu. İneğim öldü diye çok ağladım. Tek geçim kaynağım ineğimdi. İki tane çocuğum var. Onlara bakıyorum ve onların geçimini inekten sağlıyorum” dedi.

“ALLAH, DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN”

Yeni ineğine kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getiren Tuncer, “Allah, devletimize, milletimize zeval vermesin. Vatandaşlarımız da bu konuda bizlere çok yardımcı oldu. Allah, hepsinden razı olsun. Üzerimde çok emekleri var. Vali başta olmak üzere kaymakama, belediye başkanına ve tüm vatandaşlardan Allah razı olsun. Tek geçim kaynağım bu olduğu için çocuklarıma bakıyorum" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER: cemile teyze çetin oktay kaldırım
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