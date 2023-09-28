Dünyaca ünlü çizer Tayyar Özkan memleketi Pülümür’de geldi

Dünyaca ünlü çizgi roman çizeri ve “Mağara Adamı” (Caverman) karakterinin oluşturucusu Tayyar Özkan, Cemal Süreya Kültür ve Bellek Evi 2023 etkinlikleri çerçevesinde memleketi Tunceli’nin Pülümür ilçesine geldi. Özkan, düzenlenen etkinlikte katılımcılara hayatı ve çizgi roman serüveni hakkında slayt eşliğinde bilgilendirmede bulundu.

Dünyaca ünlü çizgi roman çizeri ve “Mağara Adamı” (Caverman) karakterinin oluşturucusu Tayyar Özkan, Cemal Süreya Kültür ve Bellek Evi 2023 etkinlikleri çerçevesinde memleketi Tunceli’nin Pülümür ilçesine geldi. Özkan, düzenlenen etkinlikte katılımcılara hayatı ve çizgi roman serüveni hakkında slayt eşliğinde bilgilendirmede bulundu.Dünyanın en saygın gazete ve dergilerine çizimler yapan, kitapları 40 ülkede yayımlanan ünlü çizer Tayyar Özkan, 47 yıl sonra Cemal Süreya Kültür ve Bellek Evi 2023 etkinlikleri çerçevesinde memleketi Tunceli’nin Pülümür ilçesine geldi. Düzenlenen etkinlikte hayatı ve çizgi roman serüveni hakkında katılımcılara bilgi veren Tayyar Özkan, ’’Dünya genelinde mağara adamı (Caverman) karakterinin çizeri olarak biliniyorum. Çocukluğumun geçtiği topraklara 47 yıl sonra tekrar geldim. Buna vesile olan Cemal Süreya Kültür ve Bellek Evi’ne teşekkür ederim” dedi.Gazi Üniversitesi Resim Bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul’da bir çok gazete ve dergide çizerlik yaptığını belirten Özkan, “1989 yılında Amerika’ya gittim. Çizgi roman merkezi diye düşündüğümüz burada asıl kariyerimi yaptım. 20 yıl kadar sürekli Amerika’da başka ülkelerde, Avrupa ve Çin gibi ülkelerde yaptığım karakteri dünyaya yayma fırsatı oldu bu yurtdışı hikayesi. Son 5-10 yıldır Türkiye’de ikamet ediyorum ama bir yandan gidip gelmekteyim’’ diye konuştu.Çizimleri 40 ülkede yayımlandıÇizdiği işlerin ve kitapların dünyanın 40 ülkesinde yayımlandığını ve hala da yayımlanmakta olduğunun altını çizen Tayyar Özkan, ’’Çok farklı projelere imza attım. Çizgi film olayına girdim. Çizgi roman asıl mesleğim. Resim yapmaktayım. Bir yandan da üniversitelerde, atölyelerde ders vermekteyim. 1976’dan beri bu işten ekmek yemekteyim. Ama benim için buraya gelmenin özel bir tadı, duygusu var. Neredeyse yarım asır bir çok nedenden dolayı gelemedim. Böyle bir etkinliğin buna vesile olması çok özel bir duygu. Hep büyükşehirlerde, büyük merkezlerde, dünyanın bilindik yerlerinde koşturduk uzun yıllar. Ama böyle yerleri ne yazık ki ihmal ettik. Bunun kişisel, sosyal, siyasal bir sürü nedeni var. Bundan sonra daha sık gelip burada değişik organizasyonlarda olmayı, kültür, sanatla katkı sağlamayı düşünüyorum” şeklinde konuştu.Kendi karakterini dünyaya tanıtan tek Türk çizerKendisini dünya çizeri olarak görmesinde bir abartı olmadığını kaydeden Tayyar Özkan, “Dünyanın en büyük firmalarında çizen, yıllardır kendi karakteriyle dünyaya kendini tanıtan belki de tek Türk çizerim diyebilirim. Bir Pülümürlü olarak bundan gurur duymak lazım. Topraklarına da faydan varsa büyüklüğün o kadar kendini gösteriyor. Sadece kendimize faydamız olmasın. Yetiştiğimiz topraklara, geçmişimize, atalarımıza, ata topraklarına da bir şey yapmak gerekir diye düşünüyorum. Sanatçının elinin değdiği yer bir çöplük de olsa kıymetlenir. O yüzden ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir siyasinin, bir konser sanatçısının gelip burada iz bırakmasıyla bir ressamın ki çok farklı. Çünkü onun kalıcılığı, tadı bambaşkadır. Böyle bir şansımızın olması da çok güzel. Umarım bu etkinliklerde daha farklı, güzel, lezzetli işler yaparız diye düşünüyorum’’ ifadelerini kullandı.Cemal Süreya Kültür ve Bellek Evi, Genel Koordinatörü Ümit Altaş ise, dünyaca ünlü çizer Tayyar Özkan’ın hikayenin başladığı memleketinde olmasının son derece önemli olduğunu söyledi. Altaş, ’’Ülkü Tamer, Cemal Süreya için ’Atlas okyanusunda Fırat’ın salı’ demişti. Bir anlamda Cemal Süreya’nın hem yerelliğini hem de yerelliğinin ötesinde evrenselliğine vurgu yapan bir tanımlamaydı. İşte Tayyar Özkan da çizgi dünyası içerisinde hem buranın yerelliğini koruyan, Pülümür’ün renklerini koruyan ama aynı zamanda bugün dünyaca bilinen bir çizer. Bu buluşturmanın en önemli, heyecan verici noktası Pülümürlü gençlerle bu hikayelerin devamını getirip tecrübe paylaşımını oluşturabilmek. 3 etkinliğimiz daha var. Şimdiden önümüzdeki senenin heyecanı sardı. Önümüzdeki senenin programlarını da yapmaya başladık” dedi.