Dünya Kalp Günü’nde sağlıklı bir yaşama dikkat çekildi

Dünya Kalp Günü dolayısıyla gerçekleşen etkinlikte konuşan uzmanlar, sağlıklı bir kalp için dikkat edilmesi gereken hususları açıkladılar.

Dünya Kalp Günü dolayısıyla gerçekleşen etkinlikte konuşan uzmanlar, sağlıklı bir kalp için dikkat edilmesi gereken hususları açıkladılar.Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde düzenlenen Dünya Kap Günü programın da konuşan Başhekim Yardımcısı Muhammed Serdar Buğday. kalp sağlığına dikkat çekme adına her yıl Dünya Kalp Gününü kutladıklarını belirterek, " Bu amaçla vatandaşlarımızın tüm kalp kontrollerini ihmal etmeden, sedanter yaşamdan uzak, stresten mümkün olduğunca uzak kalmaya gayret gösterip, sağlıklı beslenip kötü alışkanlıklardan uzak durup kalbini sevmesini istiyoruz. Genel olarak stresten uzak durum sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve rutin kalp kontrollerimizi ihmal etmemeliyiz" şeklinde konuştu.Hastanede görevli Kardijoloji uzmanı Prof. Dr. Erdal Aktürk de kalbin insan hayatı için önemli bir organ olduğunu ifade ederek, "Kalp durduğu zaman hayat duruyor. Kalbimizi korumamız lazım" dedi.Kalp sağlığına nasıl dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili de bilgiler veren Aktürk, "Öncelikli olarak sigarasız ve tütünsüz bir hayat diyoruz. Kalp krizlerinin bütün çoğunluğunda sigara ve tütün kullanımı var. Bu nedenle mutlaka sigarının bırakılması ve tütünsüz bir hayat kalbimizi koruyacaktır. Bir diğer kalbimize zararlı olan konu ise hipertansiyon. Bu nedenle mutlaka kan basıncımızı ölçtürmemiz lazım. Kan basıncı yüksek olanların kardiyoloji uzmanlarına gelerek gerekli tedavileri alması lazım. Tedavi sürecinde düzenli ilaç kullanımı gerekiyor. Kalp krizi ve inmelerin yani felçlerin büyüm bir nedeni hipertansiyondur. Mutlaka kan basıncını kontrol ettirmek gerekiyor. Kalbin bir diğer düşmanı ise şeker hastalığıdır. Bu hastalığın kalp damarlarını tıkamaya kalp krizi kadar etkili olduğu ve sürecin çok hızlı ilerlediği için mutlaka kan şekerinin kontrol edilmesi ve kan şekeri yüksekse kan şekerinin düzenlenmesi lazım. Bir diğer etken kolesterol yüksekliği. Özellikle aile öyküsü pozitif olanlar mutlaka kan yağlarına baktırmaları ve yüksek olduğu zaman da ilgili dahili birimlere giderek, kardiyolojiye gelerek, kan yağı yüksekliğinin tedavisini almalı. Bir diğer önemli etkenlerden birisi de özellikle günümüzde seranter yaşam; yani hareketsiz yaşam. Bu yüzden yediğimizi eritmeliyiz, aşırı kilodan ki hipertansiyon ve şeker hastalığının en büyük etkenlerinden birisi olan aşırı kilodan kaçınmalıyız. Kalbimiz için en önemli olan bu 5 etkenden korunmalıyız" diye konuştu.