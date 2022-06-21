Düğünde damada cenaze töreni düzenlendi

Davetliler büyük şaşkınlık yaşadı

Elazığ’da bir düğünde damadın arkadaşları, damada sürpriz hazırlayarak düğün salonuna 'Acı Kaybımız' yazılı çelenk ile girip cenaze merasimi düzenledi. Sosyal medyada hızla yayılan sürpriz cenaze merasimi, büyük beğeni topladı.

Elazığ'da Aslı ve Ahmet Burak Cevher çifti, dünya evine girdi. Çiftin düğünü sırasında damadın arkadaşları sürpriz hazırlayarak düğün salonuna 'Acı Kaybımız' yazılı çelenk ile girip, cenaze merasimi düzenledi. Önde bir kişi damadın fotoğrafını taşırken diğerleri ise yakasına fotoğrafı yapıştırıp çelenkle birlikte içeri girdi. İlk başsağlığı ise gelinde geldi. Ardından arkadaşları damat ile tek tek tokalaşarak başsağlığı diledi. Davetlilerin büyük şaşkınlık yaşadığı olay, sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntüler sosyal medyada milyonlarca kez tıklandı. Ardından düğün kaldığı yerden devam etti.