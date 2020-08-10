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Giriş Tarihi : 10-08-2020 23:03   Güncelleme : 10-08-2020 23:03

Düğün salonları denetlendi  

Elazığ’da korona virüs tedbirleri kapsamında düğün salonları denetlendi.

Düğün salonları denetlendi  

İçişler Bakanlığının  Covid-19 vakalarını önlemek için yayınladığı genelge çerçevesinde Elazığ genelinde denetim yapıldı.  31 ekip ve 83 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada 137 nikah, düğün ve sünnet organizasyonu denetlendi.

Uygulamada, maske, fiziki mesafe, masa düzeni ve mesafeleri, masalarda el dezenfektanı bulundurma, hijyen kuralları, organizasyona katılan misafirlerin salon girişinde ateş ölçümü gibi tedbirler yerinde kontrol edilerek oyun ve halayın yasak olduğu hatırlatıldı.Öte yandan Vali Erkaya Yırık’ın talimatı ile il genelinde  Kızılay Şubesi tarafından vatandaşlara maske dağıtımı yapıldığı kaydedildi.

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