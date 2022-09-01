Düğün dönüşü feci kaza: 8 ölü, 9 yaralı   

Sivas’ın Kangal ilçesinde Bursa’da katıldıkları düğünden Malatya’ya dönen davetlileri taşıyan minibüs ile kamyon çarpıştı, kazada 8 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Sivas’ın Kangal ilçesinde Bursa’da katıldıkları düğünden Malatya’ya dönen davetlileri taşıyan minibüs ile kamyon çarpıştı. Kazada 8 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza gece yarısı Sivas-Malatya karayolu, Sivas’ın Kangal ilçesi, Yeşildere Köyü yakınlarında meydana geldi. Bursa’da katıldıkları düğünden Malatya’ya dönen davetlileri taşıyan 44 J 4257 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen ve Malatya’dan Amasya istikametine giden 34 EBE 72 plakalı nakliye kamyonu çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü 9 kişi yaralandı. 9 ağır yaralı Sivas ve Malatya’daki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.