DSİ’nin Elazığ yatırımları değerlendirildi  

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç'un başkanlığında,Devlet Su İşleri'nin Elazığ yatırımları değerlendirme toplantısı yapıldı.

DSİ Genel Müdürlüğü'nde Elazığ'ın yatırımları değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç başkanlığında yapılan toplantıya DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız,genel müdür yardımcıları, daire başkanları ve DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar katıldı.DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, 2020 yılında yapılan ve 2021 yılı ve sonrasında yapılması planlanan ve önem arz eden projelerle ilgili sunum yaptı.

Toplantı ile ilgili yapılan açıklamada,"Değerlendirme toplantısında Uluova Sulamasının cazibeli basınçlı borulu sulama sistemi ile sulanmasına ait alternatif projelerin durumu, yeni teklif edilecek Arıcak Deştek, Mikrohavza sulamaları, yapımı devam eden Odabaşı, Tatar, Sarıcan, Bazlama sulamaları, yeni teklif edilecek Elmapınarı, Hacısan, Baskil Şehit Fethi Sekin (Şefkat), Merkez Gökçe, gölet ve sulamaları, Elazığ Merkez Şorşor Deresi, Arıcak La, Erimli, Gemtepe, taşkın korumalar ile 2021 yılında yapımı devam edecek Elazığ, Palu, Kovancılar ile Merkez Beldelerin içmesuyu inşaatlarının durumları, Hatunköy ve Köklüce Barajı ve Sulamalarının Projelerinin yapımı, Arazi toplulaştırma projeleri, yer altı besleme ve yeraltı barajları görüşüldü. İzlenecek yol haritası belirlendi"denildi.