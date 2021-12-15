Güncel
Giriş Tarihi : 15-12-2021 10:51   Güncelleme : 15-12-2021 10:51

Drone ile tespit edilip ceza kesildi

Elazığ’da şerit ihlali ve hatalı sollama yapan sürücüler, jandarma tarafından drone ile tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Drone ile tespit edilip ceza kesildi

Elazığ'da Jandarma Trafik ekipleri, trafik kazalarında en sık rastlanan hatalı sollama konularına engel olmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla mobil kamera eşliğinde ve drone ile havadan denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, trafik kazalarına davetiye çıkaran hatalı sollama konularına ağırlık verilirken, sürücülerin yaptığı ihlaller de havadan görüntülenerek  fotoğraflandı. Yapılan fotoğraflamaların üzerinde, işaretlemeler ve kural ihlal nedeni de belirtilerek  sürücülere gerekli cezai işlemlerin uygulandığı belirtildi. Bu kapsamda  3 sürücüye havadan çekilen fotoğraflarla kural ihlalleri belirtilerek  cezai işlem uygulandığı bildirildi.

ETİKETLER: trafik denetimi elazığ trafik denetimi