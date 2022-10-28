Dron destekli şok trafik denetimleri devam ediyor  

Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirilirken kurallara uymayanlara cezai işlemler uygulandı.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cahit Dalokay Bulvarı başta olmak üzere kentin farklı bölgelerinde dron destekli şok uygulaması gerçekleştirdi. Şehrin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, modifiyeli araçlar, çevreye rahatsızlık veren abartı egzoz ve motosiklet-kuryeler başta olmak üzere gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymayan sürücülere idari para cezası kesildi.

Sürücülerin kurallara uyması ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla mobil kamera ve dron eşliğinde gerçekleştirilen uygulamada 100 araç ve motosiklet denetlendi.