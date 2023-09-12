Drift pahalıya mal oldu

Malatya’da drift atan bir sürücüye polis tarafından 28 bin 532 TL para cezası kesildi.

Malatya’da drift atan bir sürücüye polis tarafından 28 bin 532 TL para cezası kesildi.Olay, 9 Eylül Cumartesi günü Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Elinden bilgileri göre Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde bir sürücünün drift attığı ihbarını alan polis ekipleri, yapılan çalışmalar sonrasında kimliği tespit edilen araç sürücüsüne “ehliyetsiz araç kullanmak" ve "67/1-D drift atmak" maddelerinin ihlali nedeniyle 28 bin 532 TL, araç sahibine ise 8 bin 190 TL para cezası uyguladı.Ekipler tarafından yapılan bir başka çalışmada ise bir abart egzoz tertibatı bulunduğu tespit edilen bir aracın sürücüne 4 bin 64 TL 64 TL idari para cezası uygulandı.