Dr. Çakar ve öğrencilerinden bir başarı hikayesi!

Ülke genelinde 209 üniversitenin içerisinde 71 iletişim fakültesinden biri olan Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi toplumu bilinçlendirici sosyal sorumluluk projeleriyle ülke gündeminde ses getirerek gerek şehrin tanıtımında, gerekse üniversitenin tanıtımında adından sıkça söz ettirerek takdir toplamaya devam ediyor.

Ülkemizde, 209 üniversite içerisinde, 71 iletişim fakültesinden biri olan Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi son zamanlarda gerçekleştirdiği yoksunluk, eğitim ve engellere yönelik sosyal sorumluluk projeleriyle Fırat Üniversitesini ülke gündeminden düşürmeyerek, adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Toplum ile iç içe olması adeta bir zorunluluk olarak görülen iletişim fakülteleri gerek sektöre teknik eleman yetiştirme konusunda, gerekse hazırladığı sosyal sorumluluk projeleriyle toplumun bilinçlendirilmesi noktasında eğitim ve öğretim anlamında önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren vatandaşlar, Özellikle Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesinin son zamanlardaki yükselen grafiğine baktığımızda eğitim kadrosunun herşeyden önce kendisini yetiştirmiş, öğrencilerle bire bir ilgilenen, herşeyden önce eğitimin sadece dört duvar arasında olmadığını öğrencileriyle birlikte hazırlamış oldukları projeri uygulayarak hayata geçiren öğretim görevlilerinin başarısı vatandaşların gözünden kaçmadı.

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nün özellikle gerek şehrin tanıtımında, gerekse üniversitenin tanıtımında, Elazığlı vatandaşlar tarafından da takip edilen, ulusal basında genişçe yer bulan, son dönemlerdeki yoksunluk, eğitim ve engellere yönelik projelerinde sahada bire bir öğrencileriyle birlikte projelerin uygulanmasında büyük emek ve gayretleri olan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Fatih Çakar ve öğrencilerinin başarısı kamuoyu tarafından takdir topladı.

İletişim Fakültesinde okuyan öğrenciler, hazırladıkları sosyal sorumluluk projelerinde kendilerini toplumun bilinçlenmesi yönünde geliştirdiklerini, sadece okulu bitirip diploma almaktan ziyade bu projerlerle topluma karşı olan sorumluluk bilincinin kendilerinde kalıcı olarak yerleştiğini, bu bilinci bizlere kazandıran hocalarımıza özellikle projelerin hayata geçirilmesi noktasında, sahada bizleri yalnız bırakmayan, eğitim ve öğretimin sadece dört duvar arasında olmadığını bizlere aşılayan, disiplini bizlere öğreten, Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hocası vardı. Deyim yerindeyse iletişim fakültesinin de bizler için Mahmut Hocası, Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Fatih Çakar hocamıza sonsuz teşekkür ediyoruz." İfadelerini kullandı.