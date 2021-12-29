‘Dövizdeki kara tablo dağılmıştır’ 

TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde yapılan Konsey Toplantısında Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Elazığ ve bölge iş dünyası adına bir konuşma yaparak sorun ve beklentileri dile getirdi.

Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı uygulaması sonrasında dövizdeki kara tablonun dağıldığını belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TOS) Başkanı Asilhan Arslan, "Hem piyasalarda hem de iş dünyasında olumlu karşılık görmüştür. Döviz kurunun ani dalgalanmalar ve kırılmalar yaşanmadan devamlılığı iş dünyasının ön görebilirliği açısından çok değerli olacaktır" dedi.

Başkan Asilhan Arslan yaptığı konuşmada, “Elazığ’da Cazibe Merkezleri Programı kapsamında 2 milyon alt yatırım limiti şartı ve komite onayına bağlı olarak OSB’lerde yapılacak olan yatırımlar 6. Bölge Teşviklerinden istifade etmekte ve bu süre 31.12.2021 tarihinde sona ermektedir. 21.08.2020 tarihi öncesinde olduğu gibi Elazığ’da OSB’lerde 500 bin TL üstü yatırımlara sağlanan 6. bölge desteklerinin, ilimizin 24 Ocak 2020 tarihinde yaşadığı depremin yaralarının sarılması ve yatırım ikliminin oluşabilmesi için OSB kısıtı kaldırılarak yeniden tüm ilçe ve il merkezinde sektör ayrımı yapılmaksızın en az 5 yıl süreyle uygulanmaya alınmasını talep etmekteyiz. İşveren üzerindeki vergi yüklerinin azaltılması, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat hedefli ekonomi modelinin kalıcı ve dünya ile rekabette iş dünyamıza avantaj sağlayacak şekilde sürdürülebilir kılınması bugün en önemli temel beklentimizdir" diye konuştu.

Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı uygulaması sonrasında dövizdeki kara tablonun dağıldığını vurgulayan Başkan Arslan, "Hem piyasalarda hem de iş dünyasında olumlu karşılık görmüştür. Döviz kurunun ani dalgalanmalar ve kırılmalar yaşanmadan devamlılığı iş dünyasının ön görebilirliği açısından çok değerli olacaktır. Kamuya iş yapan taahhüt sektörünün birim maliyetteki poz değerlerindeki yükselmeler dikkate alınarak, fiyat farklarının günün enflasyon oranına göre yapılması, sektöre döviz sigorta uygulaması getirilmesi, yine medikal sektörünün kamu alacaklarının güncellenerek 18 ay üzeri gecikmelerden doğan farklarla birlikte zamanında ödenmesi. Eğitim Sektörü Meslek Komitemizin bir önerisi olarak, atama bekleyen tüm öğretmen adaylarının özel öğretim kurslarında istihdamı yapılarak bakanlığımızın atama problemi çözülmüş olacak, bu da ekonomiye ciddi katkı sağlayacaktır. Tek ders sınırlamasından dolayı kayıt dışı ruhsatsız ( kaçak) kursların da kapanmasına neden olacaktır. Turizm ve hizmetler sektöründe yer alan üyelerimiz en önemli beklentisi KDV desteklerinin pandeminin etkili olduğu bu dönemde devam etmesidir. Akaryakıt ve otogaz bayilerine getirilen teminat sorunu, Anadolu’daki tüm küçük bayiler için ciddi bir sorun oluşturmuştur. Yine sektörün kar marjları neredeyse sıfırlanmıştır" şeklinde konuştu.

24 Ocak 2020 tarihinde 6,4 şiddetindeki deprem sonrasında 5 bine yakın işyerinin yıkıldığı dile getiren Arslan, "İlimizde iç ticaret pandeminin de etkisiyle tarihi bir durgunluk dönemine girmiştir. Bu süreçte hem imalat sanayi, hem de genel ticaretin içerisinde yer alan tüm işletmelerin sektör ayrımı olmaksızın KOSGEB ve KGF kefaletiyle cansuyu destekleriyle ayakta kalmaları çok önemlidir. Elazığ ilinin içinde bulunduğu ve devletimiz tarafından konumlandırılan mücbir sebep hali de göz önünde bulundurularak bir önceki yılın ciro ve istihdamına bakılmaksızın desteklenmesi beklenmektedir. Elazığ TSO Üyeleri başta olmak üzere, ilimizdeki tüm yerel esnafların odamızdan en fazla talep ettikleri husus bu konudur. Tarım ve hayvancılık sektörlerinde ilimizin en önemli beklentilerinin başındadır" ifadelerini kullandı.