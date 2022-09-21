Dört gözle öğrencileri bekliyor 

Yaklaşık 48 bin üniversite öğrencisinin eğitim göreceği Elazığ’da ikinci el ve spot eşya satan esnaflar, iş yerlerine malzemeleri doldurarak dört gözle öğrencilerin gelmesini beklemeye başladı.

Fırat Üniversitesine bu yıl 4 binden fazla yeni öğrencinin kayıt yaptırmasıyla birlikte öğrenci sayısı 48 bin oldu. 48 bin öğrencinin önümüzdeki hafta ders başı yapacak olması, ikinci el eşya satıcılarını ve nakliyatçıları da hareketlendirdi. İkinci el eşya ve spot satan esnaf, depolarını doldurarak dört gözle öğrencileri beklemeye başladı.

Yavaş yavaş ailelerin evlatlarıyla birlikte Elazığ’a geldiklerini belirten ikinci el eşya satıcısı Nurettin Polat, “Bir canlılık başladı. Biz de çeşitlerimiz ile öğrencilerimizi bekliyoruz. Ürünlerimiz gerçekten de sıfıra göre gayet uygun. Bundan dolayı da öğrencilerimiz, yazlıkçılar ve inşaat sektöründe çalışanlar genelde bu mekanları tercih ediyor. İkinci el piyasası gayet canlı, biz de insanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Henüz öğrenciler tam anlamıyla gelmedi ama gelenler de oldu. Biz de hazır bir şekilde bekliyoruz. Durumu iyi olmayan aileler ve öğrenciler için ikinci el piyasası gerçekten de iyi oluyor” dedi.

Bütün hazırlıklarını yaptıklarını belirten Adil Yüzügüllü, “Bütün fiyatlarımızı belirledik. Şu anda öğrencileri bekliyoruz. Üniversitelerin açılmasını bekliyoruz ki işlerimiz biraz daha canlansın. Biz de ona göre hazırlığımızı yaptık. Fiyatlarımız gayet uygun, zaten fiyatlarımızı öğrencilere göre belirledik. Elazığ’ımıza şehir dışından gelen öğrencilerimiz var, mağdur olmalarını istemiyoruz. Elimizden geldiği kadar da fiyatlarda yardımcı olmaya çalışacağız. Burada ne isterlerse bulabilirler” ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencilerini dört gözle beklediklerini aktaran başka bir ikinci el satıcısı Fahrettin Akman ise, “Öğrencilere hitap edecek bütün ürünlerimiz vardır. Çekyat 700 lira, buzdolabı ve çamaşır makinesi 2 bin lira civarında. Her öğrenciye hitap edecek ürünlerimiz mevcuttur” diye konuştu.