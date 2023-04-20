Dört bacaklı civciv dünyaya geldi   

Elazığ’da bir köyde yumurtadan çıkan dört bacaklı civciv görenleri hayrete düşürdü.

Elazığ merkeze bağlı Ballıca köyünde yaşayan Burak Aydın, kümesine gittiğinde yumurtadan çıkan dört bacaklı civcivle karşılaştı. Civcivi gören Aydın ve vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. İlk defa böyle bir durumla karşılaştığını dile getiren Aydın, “Daha önce böyle bir şey görmedim. İlk defa dört bacaklı civciv ile karşılaştık. Yaşayacak mı bilmiyoruz, inşallah yaşar. Duyanlar gelip bakıyor” dedi.