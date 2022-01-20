Anasayfa

Güncel

Donmak üzere olan hayvanlar kurtarıldı

Güncel

Donmak üzere olan hayvanlar kurtarıldı

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde kar altına donmak üzere olan başıboş eşekler belediye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.