Donmak üzere bulduğu 7 yavru köpeği evinde beslemeye başladı 

Elazığ’da hayvansever Murat Gündüz, arazide donmak üzereyken bulduğu yeni doğmuş 7 köpek yavrusunu sobanın önünde, özel mama koyduğu biberonla besliyor.

Soğuk havaların arttığı ve sokak hayvanlarının şiddet gördüğü bu günlerde hayvan dostu Gündüz, örnek davranışı ile yürekleri ısıttı.

Elazığ’ın Hicret Mahallesi’nde 7 yavru köpek, doğumdan bir gün sonra yol kenarına atıldı. Yine o mahallede yaşayan 3 çocuk babası Murat Gündüz (52), havanın eksi 3 derece gösterdiği soğukta 7 yavruyu bulup eve getirdi. Hayvansever Murat Gündüz, 7 yavruya salonunda yer yaparak biberonla beslemeye başladı. Gündüz, ayrıca günde dört litre sütle beslediği yavrular içinde evini her zaman soba ile sıcak tutuyor. Son günlerde yaşanan birçok hayvana eziyet olaylarından sonra Gündüz’ün hayvan sevgisi yürekleri ısıttı.

''ÇOCUĞA BAKAR GİBİ BAKIYORUM''

Yol kenarına atılmış 7 yavru köpeği evinde kendi elleriyle biberonla beslediğini belirten Murat Gündüz, ''Yavru köpekler, bir hafta önce çiftliğimin yan yolunda sokağa terk edilmişti. Bir haftalık 7 tane köpek yavrusu buldum. Bu yavrular sahipleri tarafından ölüme terk edilmiş. Akşam karanlıkta eksi 3 derece bir soğuk hava vardı, bir de yağmurlu olduğu için hayvanlar dışarıda kalsaydı donup ölecekti. Ben de bundan vicdanen rahatsız oldum ve aldığım hayvanları çiftliğime getirdim. Yavrulara her sabah ve akşam 2 litre toplamda 4 litre sütü biberonla bir çocuğa bakar gibi veriyorum. Bunlar da Allah’ın bize vermiş olduğu bir güzellik. Bu hayvanlar dünyaya gelmişse rızkıyla beraber gelmiştir” dedi.

Son günlerde yaşanan hayvana eziyet olaylarını tasvip etmediğini dile getiren Gündüz, ''Zaten son günlerde televizyonlardan şahit oluyoruz, insanların hayvanlara acıma hissi kalmamış. Kimi arabayla tepeliyor, kimi tüfekle vuruyor ama bu hayvanların da bir yaşama hakkı var. Biz bunlarla dünyayı paylaşmak zorundaysak mecbur bir şekilde onlarla her şeyi paylaşacağız. Bahçedeki evimde gündüz hayvanlar üşümesin diye elektrikli soba yakıyorum. Kuzine sobam da var. Yavrular üşümesin ve rahat uyusun diye sobanın yanına bırakıyorum. Ben de bir köpek meraklısıyım. Evimde 3 tane büyük köpek, kedi, kuzu, inek ve kazlarım var, onları da besliyorum. Biz bu hayvanlarla beraber yaşıyoruz. Hayvanlar sokakta kalıp ölmesinler. Ben onlara, bir anne her gün bebeklerine nasıl bakıyorsa aynı şekilde onlarla konuşur ve biberonla emziririm. Belki anneleri kadar şefkatli olamayız ama biz de bir nebze onlara biz merhamet gösteriyoruz” diye konuştu.