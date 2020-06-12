Dondurma sevenler dikkat!

İlimizin önemli dondurma üretici firmaları arasında yer alan Mercan Dondurmaları Yönetim Kurulu Başkanı Halil Mercan, dondurma yapılışı hakkında bilgiler vererek vatandaşları dondurma alırken nelere dikkat etmeleri konusunda bilgiler verdi.

“NE YEDİĞİMİZE DİKKAT EDELİM!”

Halil Mercan; “Vatandaşlarımız öncelikle yediği dondurmaların içinde ne olduğunu iyi bilmeleri lazım. Dondurmalar sütten mi yoksa süt tozundan mı yapılıyor. Doğal şeker mi kullanıyor yoksa glikoz şurubumu kullanılıyor. Renklendiriciler kullanıyor mu, yoksa orijinal meyveler mi kullanıyor. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Bunları çok iyi bilmemiz lazım Türkiye’nin böyle bir gerçeği var insan ömrümüz 65 yaşına kadar kısaldı. Onun için yediklerimize iç diklerimize çok dikkat etmemiz lazım. Yediğimiz ürünlerin doğallığına dikkat etmemiz lazım. Bir ürün aldığımızda mutlaka içindeki kısmını okumaları gerekmektedir. Vatandaşlarımız damak tatlarından çok içindeki ne olduğu bilmeleri gerekmektedir”.

“DONDURMALARIMIZDA 1 GR BİLE KATKI MADDESİ YOK”

Elazığ’a özgü vişne dondurmasının iyi tanıtılmaya yapmaya başlandığını ifade eden alan Mercan Dondurmaları Yönetim Kurulu Başkanı Halil Mercan; Kesinlikle ürettiğimiz vişne dondurmasın içinde 1 gr dahi boya bulunmamaktadır. Orijinal olarak yapıyoruz. Dondurmanın iyisini nasıl anlayabilirler. Vatandaşlarımız dondurmayı yediği zaman ağzında dişlerinde yanma oluyorsa, boya kalıyorsa bunun içinde kesinlikle katkı maddesi vardır. Dondurma aşırı bir buzlanma yapıyorsa, dondurma çok aşırı kırmızıysa bu dondurmalarda mutlaka katkı maddesi vardır. Biz vişnenin özünü makinelerden çekiyor suyunu çıkarıyoruz. Dondurmalara salep ve şeker atıyoruz. Bu uygulamadan sonra dondurmada renk neyse o şekilde vatandaşlarımıza en doğal vatandaşlarımıza sunuyoruz”.

“VATANDAŞLARIMIZ PAKET DONDURMALARDAN UZAK DURSUN”

Halil Mercan; “Kesinlikle paket ve fabrikasyon dondurmaları doğru bulmuyorum. Çünkü ürünlerin raf ürününü uzatmak için kimyasal ürünler kullanıyorlar. Fabrikasyon ürünleri damak tadı olarak iyi görünseler de insanların vücutlarında çok büyük tahribatlara neden oluyor. Bu kimyasal ürünler ilerleyen yaşlarda ortaya çıkıyor. Paket ürünlerde glikoz şurubu, süt tozu bununla birlikte birçok kimyasal ürün kullanılmaktadır”.

“15 HAZİRANDA YENİ ŞUBEMİZİ ÇAYDA ÇIRA’DA AÇIYORUZ”

15 Haziran Pazartesi günü Çayda Çıra Mahallesinde yeni şubelerini açacaklarını ifade eden Mercan Dondurmaları Yönetim Kurulu Başkanı Halil Mercan, “Elazığ’da iki tane aktif çalışan iki şubemiz var. Allah nasip ederse bu ayın 15’sinde Çayda Çıra Mahallesinde bir şubemizi de açmayı düşünüyoruz. Bununla birlikte dağıtım şubelerimiz var.Mercan Dondurmaları firmamızda 20 kişilik ekiple çalışıyoruz. Elemanlarımız imalathanemizde şubelerimizde çalışıyorlar. Allah nasip ederse Çayda Çıra açacağımız şubemizde de elemanlarımız çalışacak”. Yeni açacağımız pastahane tarzında düşünüyoruz. İşletmemiz yaz kış olacak. Burada sıcak tatlı üretimi düşünüyoruz. Halka, tulumba tatlısı taş kadayıf, Ramazan Ayında lokma çıkarmayı düşünüyoruz. Yaş ve kuru pastamız olacak ürünlerimizde kesinlikle glikoz şurubu kullanmadan üreteceğiz”.

“O GÜNE ÖZEL YÜZDE 25 İNDİRİM”

Halil Mercan; “15 Haziranda açacağımız Mercan Dondurmalarımızın yeni şubesinde vatandaşlarımıza bütün ürünlerimizde yüzde 25 indirim yapacağız. Vatandaşlarımız ürünlerimizin tadına baksın diye böyle bir indirime gideceğiz. Vatandaşlarımız gelsinler hizmetimiz görsünler ürünlerimizin tadına baksınlar”.

“KIŞINDA DURDURMA TÜKETE BİRİZ”

Vatandaşların kışında dondurma yiyebileceklerinin altını çizen Mercan Dondurmaları Yönetim Kurulu Başkanı Halil Mercan; “Avrupa’da böyle bir kültür var. Avrupa’da kışında dondurma çok şekilde tüketiliyor. Ama ülkemizde böyle bir kültür hala yerleşmedi. Ülkemizde kış olduğunda tüketilmiyor. Hasta olurum düşüncesi var. Kesinlikle öyle bir şey yok. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla kışında dondurma yiyebilir.

KATKISIZ VİŞNE DURDURMASI NASIL YAPILIR?

Elazığ’a özgü vişne dondurmasının yapılışı hakkında bilgiler veren Halil Mercan; “Bizler aldığımız sütü laboratuvar ortamında değerlerine bakıyoruz. Ondan sonra salebimizi en kaliteli şekilde kullanıyoruz. Şekerimizi de Elazığ’ımızın şekerini kullanıyoruz. Kesinlikle glikoz kullanmıyoruz. Vişne dondurmamızda en iyi meyveyi seçiyoruz. Meyvelerimiz güzel bir şekilde yıkandıktan sonra makinelerden çekiliyor. Vişnenin suyu alıyoruz; salep ve şekeri ekleyip makinelerimizde hazırlıyoruz” dedi.