Dondurma alırken nelere dikkat etmemiz lazım!

İlimizin önemli dondurma üretici firmaları arasında yer alan Mercan Dondurmaları Yönetim Kurulu Başkanı Halil Mercan, merdiven altı üretilen dondurmaları kesinlikle tüketmemiz gerektiğini ifade ederek vatandaşlara dondurma alırken nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda bilgiler verdi.

“MERDİVEN ALTI ÜRETİMLERDEN KESİNLİKLE UZAK DURULMASI GEREK”

Halil Mercan; “Merdiven altı dondurma üretimi çok fazla. Bunun için öncelikle Tarım İl Müdürlüğü’nün denetimlerinin arttırması gerekmektedir. Bu tür yerlerde çıkan dondurmalar çocuklarımıza aşırı bir şekilde zarar vermektedir. Bu tür işletmeleri sıkı bir şekilde denetlenmesi gerekmektedir. Sağlıklı dondurma yapmıyorlarsa bu yerler kapatılması gerekmektedir. Bu yerlerde üretilen dondurmalar kesinlikle vatandaşlara ulaşmaması lazım ve vatandaşlarımız bunları tüketmemesi lazım. Bu tür yerlerin iyi bir denetimden geçmesi lazım”.

“DONDURMA ALIRKEN KESİNLİKLE FİYATA BAKILMAMASI LAZIM”

Mercan; “Vatandaşlarımız bazen uygun fiyatlı dondurmalar alıyorlar. Bazen de çok aşırı lüks mekanlarda kalitesiz dondurmalar tüketiyorlar. Uygun dondurmaların içinde ne olduğunu bilmiyorlar. Paket dondurmanın kilosunu 10 TL yazan firmalar var. Bu dondurmaların içinde yüzde 0.25 keçi sütü kullanıp, keçi sütü dondurma yazıp piyasa sürüyorlar. Vatandaşlarımız bu tür hilelere gelmemesi lazım dikkatli olmaları lazım. Üretilen ürünün içindekileri mutlaka okumaları lazım. Üretilen glikoz mu kullanılıyor, şeker mi kullanılıyor. Süt tozumu kullanılıyor yoksa süt mü kullanılıyor. Ya da süt kullanılıyorsa süt oranına bakılması gerekmektedir. Dondurmanın içinde renklendirici var mı buna bakılması gerekmektedir. Aromalarda gerçek meyve mi kullanılıyor. Bunlara mutlaka dikkat etmemiz gerekmektedir. Bu tür ürünleri yedikleri zaman iler ki yaşlarda sağlıklarında ciddi sıkıntılar yaşayacaklardır.

“BİZİM ÖNCELİĞİMİZ İLK ÖNCE VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIĞI”

Bizim Mercan Dondurmalarında kesinlikle katkı maddesi bulunmamaktadır diyen Halil Mercan; “Dondurmamalarımızı yüzde 100 sütten yapıyoruz. Süt kaynadıktan sonra 15 dakika fazladan kaynatıyoruz. Bu şekilde zararlı mikropların ölmesi için. Meyveli dondurmalarımızda orijinal meyvelerini kullanıyoruz. Vişne dondurmada vişne, çilekli dondurmada çilek, fıstıklı dondurmada orijinal fıstık kullanıyoruz. Ürünlerimizde renklendirici yoktur kesinlikle. Dondurma yapımında sütün değerlerine çok dikkat edilmesi lazımdır”.

“PANDEMİ SÜRECİNDE HİJYENE DAHA ÇOK DİKKAT EDİYORUZ”

Halil mercan; “Pandemi süreci bütün Dünyayı etkileyen bir durum oldu. Biz firma olarak hijyen konusunda daha dikkatli oluyoruz. Öncelikle imalatta çalışırken maskelerimiz, eldivenlerimiz ve bonemizle çalışıyoruz. Satış tezgahlarımız günlük olarak dezenfekte ediliyor. Satış elamanlarımız hijyen ve maske konusunda çok dikkatliler. Elamanlarımız hem kendi sağlıkları hem de müşterilerimizin sağlığı için tüm "kurallara titizlikle uyuyorlar”.

“PAKET DONDURMALARDA KATKI MADDESİ VAR”

Paket dondurmalar konusunda vatandaşları uyaran Mercan Dondurmaları Yönetim Kurulu Başkanı Halil Mercan; “Paket dondurmalar kesinlikle sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Bilinçli insanlarımız ne kendisi tüketiyor ne çocuklarına yediriyor. Dondurmalarda şeker yerine glikoz kullandığınızda raf ömrü uzun oluyor. Süt yerine, süt tozu kullandığınızda raf ömrü uzun oluyor. Bu tür ürünlerinin bazen tadı vatandaşlarımıza çok güzel gelebilir ama bunun vücudumuzda zararlarını çok iyi bilmemiz lazım. Bu tür ürünleri yediğimizde iler ki yaşlarda birçok hastalığa neden olabilir. Ne yeğimize içtiğimize dikkat etmemiz gerekir. Ben kesinlikle paket dondurmayı tavsiye etmiyorum”.

“YENİ ŞUBEMİZ HİZMETTE”

Halil Mercan; “Çayda Çıra Mahallemizde üçüncü şubemizi açtık. Burası 12 ay boyunca açık olacak. Diğer firmalarımızda sadece dondurma hizmeti veriyorduk. Yeni işletmemiz sürekli olarak açık olacak. Kış mevsiminde de dondurma bulundurmayı düşünüyoruz. Burada sıcak tatlı da dökmeye başlayacağız. Yeni işletmemizde de en iyi şekilde de hizmet vermeye devam edeceğiz.20 yıllık bir firmayız. Biz firma olarak en iyi şekilde hizmet etmek için çalıştık. En iyi ürünleri vermeye çalıştık.50 şubemiz olsun diye çalışmadık. Mevcudu en iyi şekilde en iyi hale getirmek için mücadele ettik. Vatandaşlarımıza en sağlıklı dondurmayı yetirmek için mücadele eziyoruz ”dedi.