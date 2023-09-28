Domuzların talanına karşı çiftçilerden piknik tüplü ’ses bombası’ önlemi

Elazığ’da son günlerde domuz sürülerinin köylerde bağ ve bahçelere verdiği zarar nedeniyle çiftçiler ses bombalı önlem almaya başladı.

Elazığ’da son günlerde domuz sürülerinin köylerde bağ ve bahçelere verdiği zarar nedeniyle çiftçiler ses bombalı önlem almaya başladı.Yaban domuzları Elazığ’da üreticilere ciddi zararlar vermeye devam ediyor. Bağ, mısır, sebze başta olmak üzere birçok ürünü kullanılamaz hale getiren yaban domuzlarından korunmak için çiftçiler farklı yöntemler denemeye başladı. Domuz ve kuş kaçırıcı olarak satılan ve halk arasında bomba olarak tabir edilen ‘ses bombası’ satışlarında ciddi bir artış yaşanmaya başlandı. Bin 250 lira ile 3 bin 500 lira arasında değişen ses bombaları tüfek sesinden daha yüksek ve etkili bir gürültü çıkararak domuzların kaçmasına neden oluyor.Teknik ziraat danışmanı Ramazan Ayhan, "Domuzlar sürüler halinde geziyor. Girdikleri tarlaları talan ediyorlar. Bunun önüne geçmek için bütan gazı ile çalışan ciddi bir ses çıkaran kuş ve domuz kaçırıcılarımız var. Bunlara bomba da diyoruz. Atıldığında tüfek sesinden daha yüksek ve etkili çok ciddi bir gürültü çıkıyor. Bu da vahşi hayvanları kaçırmaya yarıyor. 2 kiloluk piknik tüple bir ay boyunca tarla ve bahçelerini çiftçilerimiz koruyabiliyor" dedi.Ses bombalarının doğaya zarar vermeden en etkili çözüm olduğuna dikkat çeken Ayhan, "Satışlarımız çok iyi. Bu bombaların alternatifi ya vuracaksın, zehirleyeceksin ya da hayvanları kaçıracaksın. Vurmak ve zehirlemek tabiatın varoluşuna aykırı, o yüzden onlara zarar vermeden kaçırmak en doğru ve mantıklı uygulanabilir metot budur” diye konuştu.