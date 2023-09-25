Domuzlar bahçeyi talan etti

Elazığ’ın Baskil ilçesinde yiyecek aramak için yerleşim yerine inen domuzlar, bahçeleri talan edip sulama sistemlerine zarar verdi.

Elazığ’ın Baskil ilçesinde yiyecek aramak için yerleşim yerine inen domuzlar, bahçeleri talan edip sulama sistemlerine zarar verdi.Olay Baskil ilçesine bağlı Kadıköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aç kalan yaban domuzları yerleşim yerlerine kadar inip bahçeleri talan etti. Ağaçların diplerine zarar veren yaban domuzları, sulama için kullanılan fıskiyeleri de tahrip etti. Sabah bahçelerine gelen köylüler yaşanan durum karşısında neye uğradıklarını şaşırırken, son dönemlerde domuzların sıkça yerleşim yerlerine kadar indiklerini, bu konuda yetkililerden kendilerine destek olmalarını istedi.