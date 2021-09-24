Alacakaya ilçesinin yüksek rakımlı bölgesinde bir domuz sürüsü görüntüledi. Domuzlar tarlalarda yiyecek aradıktan sonra dağlık alana doğru çıkarak gözden kayboldu. Domuz sürüsü köy sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, vatandaşlar ilk defa bu kadar kalabalık bir domuz sürüsüne rastladıklarını aktardı.
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Giriş Tarihi : 24-09-2021 22:43 Güncelleme : 24-09-2021 22:43
Domuz sürüsünün kaçış anı görüntülendi
Elazığ'ın Alacakaya ilçesinin yüksek kesimlerinde domuz sürüsü görüntülendi.