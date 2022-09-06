Domuz sürüsü araçlara aldırış etmeden karşıya geçti 

Elazığ’da domuz sürüsü köy yolundaki araçlara aldırış etmeden yolun karşısına geçti.

Edinilen bilgiye göre, aracıyla akşam saatlerinde Baskil ilçesine giden bir vatandaş, ilçe girişinde domuz sürüsüne denk geldi. Domuz sürüsü, araçlara aldırış etmeden yolun karşısına geçti. Sürücü, bir süre domuzların geçmesini bekledikten sonra yoluna devam edebildi. Domuzların araçlara aldırış etmemesi ve çok sayıda olması vatandaşları şaşkına çevirdi.