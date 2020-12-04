Tunceli
Giriş Tarihi : 04-12-2020 21:48   Güncelleme : 04-12-2020 21:48

Domuz saldırdığı vatandaş yaralandı

Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Domuz saldırdığı vatandaş yaralandı

Tunceli’de hayvancılık yapan bir kişi  domuz saldırısında yaralandı.  Olay, Hozat İlçesi Sarısaltuk Köyü Mehsolar Mezrası’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde hayvancılıkla uğraşan  Özkan Kahraman’a (36) evlerinin yakınında yaban domuzu saldırdı. Saldırıda Kahraman, yaralanırken, yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla alınan yaralı, önce Hozat Entegre Hastanesi’ne ardından da  Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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