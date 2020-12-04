Domuz saldırdığı vatandaş yaralandı

Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Tunceli’de hayvancılık yapan bir kişi domuz saldırısında yaralandı. Olay, Hozat İlçesi Sarısaltuk Köyü Mehsolar Mezrası’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde hayvancılıkla uğraşan Özkan Kahraman’a (36) evlerinin yakınında yaban domuzu saldırdı. Saldırıda Kahraman, yaralanırken, yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla alınan yaralı, önce Hozat Entegre Hastanesi’ne ardından da Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.