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Ekonomi
Giriş Tarihi : 20-11-2019 15:54

Dolar ve altında düşüş eğilimi

Dolar, TL karşısında düşüşünü sürdürüyor.

Dolar ve altında düşüş eğilimi

Güne 5,71 seviyesinden başlayan dolar/TL 5,69'un altına geriledi.Doları takiben gram altında da azalış eğilimi görülüyor.24 ayar gram altın yüzde 0,10 düşüşle 268 liraya indi.

Dolar ve altın düşüş trendine girdi. Güne 5,71 seviyesinden başlayan dolar/TL, 5,69 seviyesinin altına geriledi. ABD-Çin ticaret gerginliğini ile yükselişe geçen dolar, küresel piyasalarda gelişen ülkelere yönelik risk iştahının kurun gerilemesinde etkili olduğu belirtiliyor. Dolar TL karşısında öğlen sularında istikrarını devam ettirerek 5,6850 seviyesine kadar geriledi. Dolar/TL şu sıralarda 5,6895 seviyesinden işlem görüyor. Altın ise açılışta 271 liradan işlem görürken öğlen sularında yüzde 0,10'luk azalışla 268 seviyesine kadar geriledi.

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