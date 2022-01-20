‘Dolar sabitlensin’

Elazığ Müteahhitleri Derneği Başkanı Osman AVCIL, sektörün ciddi bir darboğaza girdiğini ve bunun en büyük nedeninin ekonomik istikrarsızlığın yarattığı güvensizlik olduğunu söyledi.

Piyasada seyreden dalgalanma birçok sektör gibi inşaat sektöründe de öngörülemeyen krizlere yol açtı. Dolar kurunun birkaç günde aşırı yükselmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması ile bir günde düşmesi inşaat piyasasında henüz güven oluşturmaya yetmedi. ELMÜTDER Yönetim Kurulu Başkanı Av. Osman Avcıl Elazığ’da mevcut durum, deprem sonrasında hızlı bir kentsel dönüşüm süreci ile şehrin her yanında yıkılan evler ve başlayan inşaatların durumu, ev fiyatlarındaki artışlar, ve Şehirde durdurulan imar plânı hakkında açıklamalarda bulundu.

AVCIL; ‘DAR BOĞAZIN EN BÜYÜK NEDENİ EKONOMİK İSTİKRARSIZLIĞIN GETİRDİĞİ GÜVENSİZLİKTİR.

AVCIL, doların düşük veya yüksek olmasından ziyade sürekli gösterdiği belirsizliğin bir krize yol açtığını ifade etti.

DOLAR SABİTLENSİN

Başkan Avcıl’’ Dolar ne olursa olsun ister yüksek ister düşük ama sabitlensin’’dedi. Ayrıca döviz düşmesine rağmen maalesef piyasada bir güven sağlayamadığını bununda sektörü olumsuz etkileyeceğini belirtti.

PİYASADAKİ BELİRSİZLİK BİTMELİDİR

İnsanlar ev almak için doların yükselişi ile dolarını altınını bozduracakken doların birden bire düşüşü ile zarar etmemek için ev almaktan vazgeçmeye başladı, bununda emlak sektöründe durgunlukların meydana getireceğini ve ev fiyatlarındaki durumunda değiştirmeyeceğini dile getiren ELMÜTDER Başkanı Av. Osman Avcıl ayrıca piyasalardaki belirsizliğin bitmesi gerektiğini dile getirdi.

MART AYINI BEKLEYECEĞİZ.

Dövizdeki düşüşün iyi bir şey olduğu ve bununda piyasaya artı yönde etki edeceği yönünde beklentilerin olduğunu dile getiren Başkan Avcıl’’ Mart ayını bekleyip göreceğiz .İşin özü istikrardır’ ’dedi.

‘’EVİ ALACAK OLANDA , SATACAK OLANDA TEDİRGİN..

Kurun zeminin kaygan olduğunu ve istikrarın olmadığını dile getiren Osman Avcıl ‘’Elazığ’da ev fiyatları artabilir. Bunun sebepleri imarın durdurulmasından, ekonomik krizin getirdiği olumsuzluklara kadar ayrıca yeni evlerin yapılmaması gibi bazı nedenler sıralanabilir’’ dedi